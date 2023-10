Forex trading, il ruolo dei CFDnel cambio euro/dollaro

Lo scorso 14 settembre, i dati sull’inflazione in USA e il rialzo dei tassi d’interesse della BCE hanno influenzato il cambio EUR/USD. In questo scenario,i contratti per differenza hanno consentito ai trader più attenti di giocare d’anticipo e di realizzare investimenti strategici nel mercato Forex.

È stata una giornata intensa, e da un certo punto di vista ricca di spunti di riflessione, il 14 settembre. Un giovedì di fine estate qualunque per alcuni, ma non per tutti.

L’Oceano Atlantico, nella sua immensità, quel giorno segnava un confine sottile tra due continenti tanto lontani quanto vicini, l’Europa e gli Stati Uniti, e tra due monete, l’euro e il dollaro, il cui tasso di cambio sarebbe stato interessato da dinamiche che, proprio in quelle ore, avrebbero influenzato nel profondo le decisioni degli investitori di tutto il mondo.

Cosa è successo: da un lato, negli USA, i dati dell’inflazione segnavano un aumento dei prezzi al consumo dello 0,6%, per una crescita mai così alta dal giugno 2022; dall’altro, sulla sponda europea, la decisione della BCE legata ai tassi di interesse, con l’annuncio della presidente Christine Lagarde di un nuovo rialzo pari a 25 punti base. Il risultato? Una maggiore volatilità nel cambio EUR/USDe la scelta da parte dei trader più attenti di investire sul Forexper sfruttare al meglio questimovimenti.

Le opportunità del Forex

Il 14 settembre, nel suo piccolo, ha fornito un insegnamento utile a tutti coloro che vogliono avere successo sul Forex, mercato decentralizzato di portata globale per il trading valutario che negli anni ha guadagnato una costante popolarità diventando al tempo stesso sempre più competitivo. Il valore del trading Forex è basato sul prezzo corrente di una valuta contro l’altra e oggi sono numerosi i trader che cercano di realizzare investimenti efficaci comprando le valute che presentano le migliori prospettive di rendimento e vendendo le altre. La chiave per realizzare investimenti di successo sul Forex, infatti, risiede proprio qui: cogliere il momento giusto per effettuare operazioni strategiche come avvenuto nel caso euro/dollaro.

Cultura e informazione

Per cogliere il momento giusto, però, non si può improvvisare, ma è necessario prestare costante attenzione ad avvenimenti che, in forme e modalità diverse, possono influenzare il mondo valutario e i relativi cambi. Tra questi avvenimenti, la presentazione dei dati legati alla produzione industriale, al PIL, all’economia dei Paesi, nonché all’inflazione e ai tassi di interesse, ricoprono sicuramente un ruolo di primo piano per i Forex trader. Il 14 settembre, per esempio, chi è stato in grado di interpretare al meglio le possibili decisioni della BCE a seguito della presentazione dei dati sull’inflazione negli Stati Uniti ha potuto giocare d’anticipo, godendo così di un vantaggio competitivo per realizzare i giusti investimenti. In che modo? Sfruttando i CFD, noti anche come contratti per differenza, nel cambio EUR/USD.

I benefici dei CFD

I CFD sono strumenti finanziari che consentono a due parti di scambiare un importo pari alla differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura della posizione. Il tutto, senza acquisire la proprietà dello strumento negoziato. Gli investitori che utilizzano i CFD nel Forex, in particolare, ‘scommettono’ sul movimento futuro delle valute facendo leva su alcune peculiarità e vantaggi che contraddistinguono i contratti per differenza. Quali? In primo luogo, il trading di CFD sul Forex è aperto 24 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, e per prendervi parte non è necessario nessun deposito minimo: bastano poche centinaia di euro. L’apertura e il mantenimento di un conto sono gratuiti, le commissioni per l’acquisto e la vendita di CFD si contano in millesimi di percentuale e tramite i contratti per differenza è possibile speculare sul mercato Forex con operazioni di trading che possono essere al ribasso o al rialzo, a seconda delle opportunità del momento.

La tecnologia giusta

Per sfruttare al meglio i CFD in Forex, però, è necessario disporre di soluzioni semplici, intuitive, capaci di abilitare investimenti sicuri in modo agevole e immediato. In sintesi, di tecnologie avanzate come xStation, la piattaforma di XTB, fintech internazionale quotata alla Borsa di Varsavia e uno dei maggiori broker a livello globale, che consente ai trader di fare leva sui benefici dei CFD nel Forex fornendo al tempo stesso servizi di analisi e un quadro macroeconomico quotidianamente aggiornato sulle principali tendenze in ambito valutario.

xStation può essere utilizzata da computer, installando un software specifico oppure come piattaforma in un browser Internet. In alternativa, può essere fruita da qualsiasi dispositivo tramite xStation Mobile, applicazione che consente di effettuare investimenti in qualsiasi momento del giorno, ovunque, anche da smartphone. Il 14 settembre, chi ha potuto fruire di una soluzione di questo tipo ha avuto sicuramente un vantaggio competitivo nell’investire in modo puntuale e strategico nel cambio euro/dollaro. (nota stampa).