Giuseppe Basta: “Cittadini di serie A e serie B. Sindaco e Assessore, spiacevole sorpresa per abitanti San Salvatore”

(nota stampa). “Si susseguono in rapida successione in questi giorni comunicati e foto di pulizie da parte di Ase spa e del Comune di Manfredonia, sottolineando l’importanza delle periferie per l’amministrazione comunale”.

“Ebbene oggi però, 2 ottobre 2023, gli abitanti di San Salvatore hanno ricevuto una spiacevole sorpresa”.

“I carrellati per la raccolta differenziata, 6 in totale, sono stati rimossi dalla frazione senza alcun preavviso. Era giugno del 2022 quando, in accordo con l’ex amministratore Rossi, avviai un percorso sperimentale per la raccolta differenziata nella frazione Montagna”.

“Lo scopo era duplice: da un lato aumentare la percentuale di raccolta differenziata di Manfredonia, in calo negli ultimi anni; al tempo stesso, in virtù di dei finanziamenti ottenuti sulle risorse del Pnrr, preparare la cittadinanza all’installazione di isole ecologiche moderne e tecnologiche, dando un importante impulso di sviluppo alla frazione e ai suoi abitanti, sempre attenti alle tematiche ambientali”.

“La risposta da parte della frazione è stata più che positiva in questo anno e mezzo, non comportando alcun aggravio di costi per l’Ase”.

“Caro Sindaco, caro Assessore (chi sta ricoprendo i ruoli durante questa vacatio?), cosa c’è alla base di questa scelta? Perché, così come accadde nel mese di agosto per il trasporto pubblico locale, per il quale mi attivai personalmente nonostante lo stesso non rientrasse tra le deleghe a me assegnate, la frazione Montagna non merita neanche un preavviso? Forse le periferie di Manfredonia si ricordano solo quando si partecipa alle processioni?”.