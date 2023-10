Il Foggia convince contro la Turris: vittoria con dedica

Grande vittoria rossonera contro la Turris per 2 reti a 1 nella sesta giornata del Campionato di Serie C – girone C in uno ‘Zaccheria’ con gli spalti, nuovamente, occupati dai tifosi.

La prima mezz’ora di gioco trascorre senza particolari emozioni con un evidente equilibrio tra le due compagini in campo ben schierate sul terreno di gioco.

Al 35’ occasione per Peralta che si ritrova faccia a faccia con Pagno, ma la palla termina sul fondo. Finisce a reti inviolate la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, al 46’ Nobile si oppone a Nocerino mentre trenta secondi più tardi Tonin prova a sorprendere l’estremo difensore campano. Al 55’ Marino, da fuori area, silura la porta avversaria ma colpisce la traversa.

Al 62’ Franco calcia tra le braccia di Nobile. Al 70’ Scaccabarozzi rompe gli equilibri e firma la rete del vantaggio avversario. I Satanelli non demordono e si mostrano determinati. Al 76’ Embalo pareggia i conti con un sinistro micidiale. All’83’ raddoppio rossonero firmato da Salines, su assist di Schenetti, che ribalta il match. Termina 2-1 per i padroni di casa tra i cori dei tifosi e una dedica speciale, per Manuel Marzupio.

Di seguito il tabellino del match:

FOGGIA – TURRIS 2-1

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Salines, Carillo, Di Noia; Vezzoni (79’ Papazov), Martini (79’ Rossi), Marino, Schenetti (87’ Vacca), Antonacci; Peralta (87’ Idrissou), Tonin (65’ Embalo). A disposizione: De Simone, Dalmasso, Vacca, Pazienza, Agnelli, Riccardi, Fiorini, Papazov, Rossi, Idrissou, Brancato, Embalo. All.: Cudini.

TURRIS (3-4-3): Pagno; Frascatore, Franco, Cocetta, Miceli, Giannone (65’ Matera), Nocerino (56’ D’Auria), Maniero (65’ De Felice), Scaccabarozzi (77’ Esempio), Cum (77’ Pugliese), Contessa. A disposizione: Iuliano, Fasolino, Esempio, D’Auria, Guida, De Felice, Maestrelli, Pavone, Matera, Musumeci, Burgio, Pugliese. All.: Caneo.

Arbitro: Sig. Bordin della Sezione di Bassano del Grappa

Marcatori: Scaccabarozzi (T), Embalo, Salines (F)

Ammoniti: Carillo, Antonacci, Marino, Di Noia (F), Giannone, Miceli, De Felice, Esempio (T)

Note: 3’ di recupero nel primo tempo, 5’ nella ripresa