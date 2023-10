Manfredonia, Villa Rosa: un pezzo di storia abbandonata al suo “destino”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Villa Rosa è un pezzo di storia in riva al golfo. Ubicata nell’omonima contrada, la villa è confinante con via Scaloria e la Strada Provinciale 57, diventata ormai un rudere in cui abbandono, vandalismo, barbarie di ogni genere, la riducessero a “Villa degli orrori”.

Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane capeggiate dal responsabile Alessandro Manzella, nel corso di controlli ambientali (ultimo in ordine di tempo, svolto domenica 1 ottobre 2023) in suddetta villa, non possono che confermare ancora atti di vandalismo recentissimi, rendendo la struttura più pericolosa e pericolante..

“Sé i progetti di rivalutazione” portano tempi lunghissimi aggiunge Manzella, la struttura và messa comunque in sicurezza, per garantire l’incolumità pubblica ed evitare ancora continui attacchi alla struttura…”. Lo riporta Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane.