(nota stampa). 𝘕𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘵𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰, 𝘥𝘦𝘭𝘭’ 𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘰 𝘊𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘢 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’ 𝘢𝘶𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘦, 𝘶𝘯𝘪𝘤𝘰 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘰 𝘥𝘦𝘱𝘶𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘳𝘦 𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘢𝘥𝘶𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘮𝘦𝘴𝘪.
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Massimo Ciuffreda: “Il sindaco LEGA-to”M
"𝘚𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘭𝘦𝘪 𝘩𝘢 𝘢𝘻𝘻𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢̀ 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘰𝘪, 𝘯𝘰𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘭𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢, 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘭𝘢𝘥𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à."
PUBBLICATO IL
𝘔𝘢 𝘯𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘪𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘳𝘦𝘴𝘰 𝘴𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘶𝘭𝘭’ 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘰 𝘩𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘰𝘭𝘵𝘰. 𝘋𝘰𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘦 𝘧𝘢𝘳𝘤𝘪 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘳𝘦 𝘥𝘢 𝘤𝘩𝘪 𝘦̀ 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘮𝘢𝘪 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘢 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘪.
N𝘰𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘢𝘤𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘵𝘳𝘰𝘯𝘢, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘶𝘰 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘴𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘳 𝘥𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘵𝘳𝘰𝘯𝘢 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘦 𝘴𝘶𝘪 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘭𝘪; e a 𝘤𝘩𝘪 𝘩𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘪 𝘪𝘭 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘦̀ 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘪 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘯𝘰 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘰, 𝘴𝘪𝘤𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢, 𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘭𝘢𝘳𝘦, 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘰, 𝘭𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦̀ 𝘷𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘷𝘢𝘮𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘭𝘰 𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰.
𝘚𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘭𝘦𝘪 𝘩𝘢 𝘢𝘻𝘻𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘢̀ 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘰𝘪, 𝘯𝘰𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘭𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢, 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘪𝘯𝘶𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘵𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘭𝘢𝘥𝘥𝘰𝘷𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘮𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪 𝘢𝘥 𝘢𝘴𝘴𝘶𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵à.
𝘓𝘦𝘪 𝘧𝘢 𝘪𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘷𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘦 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭’𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘨𝘨𝘪𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘭 𝘣𝘢𝘭𝘭𝘰𝘵𝘵𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢, 𝘭𝘦𝘪 𝘧𝘢 𝘪𝘭 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰,𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘢 𝘭’𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘪 𝘩𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘣𝘢𝘭𝘭𝘰𝘵𝘵𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘦𝘥 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘳𝘷𝘪 𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦𝘳𝘦, 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘳𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘭𝘦𝘪 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪 𝘔𝘢𝘯𝘧𝘳𝘦𝘥𝘰𝘯𝘪𝘢, 𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘷𝘢 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘪𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘮𝘢 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘦̀ 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦.
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