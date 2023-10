Pregiudicato del Foggiano evade 3 volte dai domiciliari in 7 ore: arrestato

FOGGIA – Un pregiudicato di 58 anni nella giornata di ieri è evaso dagli arresti domiciliari per tre volte nel giro di sette ore. È accaduto ad Ascoli Satriano, nel Foggiano. L’uomo, dopo aver scontato alcuni mesi in carcere, è finito agli arresti domiciliari. Ieri, attorno alle ore 13, i carabinieri lo hanno rintracciato in un bar cittadino e lo hanno riportato a casa, intimandogli di non uscire. Stesso copione alle 16 e alle 20, quando l’uomo è stato rintracciato in un altro bar della cittadina in provincia di Foggia. In entrambi i casi è stato nuovamente condotto presso l’abitazione dove sta scontando i domiciliari e denunciato per evasione. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.