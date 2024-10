Bergantino e Di Vincenzo, a bordo della loro Skoda Fabia R5, si sono aggiudicati il 14° Rally Porta del Gargano. Giannetti e Pizzuti, con la Skoda Fabia R5 Evo, hanno conquistato il terzo posto, che è valso loro la vittoria nella Coppa Aci Rally – Zona 8. Al secondo posto si sono classificati Liburdi e Silvaggi con la Hyundai i20N, trionfatori del 4° Trofeo Città di Vieste. Gli amministratori locali hanno espresso le loro congratulazioni agli organizzatori della ASD Piloti Sipontini.

Nel corso delle 14 edizioni del Rally Porta del Gargano, Giuseppe Bergantino di Manfredonia ha trionfato ben 10 volte, incluso il successo odierno in coppia con Mirko Di Vincenzo sulla Skoda Fabia R5 del team New Jolly Motors. Il pilota sipontino, che quest’anno ha partecipato meno del previsto, ha dimostrato le sue capacità sin dall’inizio, vincendo tutte e quattro le prove speciali di ieri. Oggi ha mantenuto il ritmo, cedendo la vittoria in soli due dei sei tratti cronometrati restanti. Sulle strade di Vieste, Manfredonia, Peschici e Vico del Gargano, Bergantino ha così conquistato il suo trionfo, in una gara che ha riservato numerose sorprese.

Il bellissimo scenario di Marina Piccola di Vieste ha fatto da cornice anche al successo di Emanuele Giannetti, che, insieme a Mario Pizzuti, ha ottenuto il terzo posto, garantendosi la vittoria nella Coppa Aci Rally Zona 8, che comprende Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Fino all’ultimo, il successo è stato incerto tra Giannetti e Dedo De Dominicis, entrambi in testa alla classifica provvisoria. Tuttavia, il ritiro di De Dominicis per un problema al cambio della sua Skoda Fabia RS ha aperto la strada a Giannetti, mentre Stefano Liburdi, con Valerio Silvaggi su Hyundai i20N, ha cercato di contendere il secondo posto. Nonostante l’impegno di Liburdi, che ha vinto una prova speciale, il secondo posto finale non è bastato a superare Giannetti, che ha così ricevuto la Coppa Aci Sport al traguardo.

Liburdi, però, ha avuto la sua soddisfazione: la sua vettura è stata premiata come la più colorata e accattivante da una commissione comunale, portando a casa il 4° Trofeo Città di Vieste, consegnato dal sindaco Giuseppe Nobiletti e dagli assessori Gaetano Desimio e Gaetano Paglialonga. Anche il presidente dell’Automobile Club di Foggia, Raimondo Ursitti, era presente, esprimendo soddisfazione per lo sviluppo dello sport automobilistico nel Gargano e a Vieste, grazie al lavoro della ASD Piloti Sipontini.

Nella lotta per il podio, ha brillato anche Francesco Rizzello, in coppia con Fernando Sorano su Skoda Fabia R5, che ha a lungo conteso il terzo posto a Giannetti, chiudendo infine al quarto. Ottima la prestazione di Giorgio Liguori e Mattia Nicastri, che hanno ottenuto il quinto posto assoluto con la loro Renault Clio del Gruppo RC4N, prevalendo su Tuzzolino-Cerasi e Maglione-Tarquinio (entrambi su Peugeot 208). Mario Trotta e Federico Germani hanno conquistato il sesto posto assoluto e la vittoria nel Gruppo RC3N, superando Aquilano-Abatecola (Toyota Yaris GR). Il settimo posto è andato a Tortorici-Nardini (Skoda Fabia R5 Evo), seguiti da Di Gesù-Quarta (Skoda Fabia R5). Nel Gruppo RC5N, Andrea Innangi e Antonino Marino hanno vinto con un buon margine su Stilla-Stilla e Bruscino-Piccirilli (tutti su Renault Clio). Dei 50 equipaggi partiti da Vieste, 40 hanno raggiunto il traguardo.

Lo riporta Civico93.