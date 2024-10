Il Presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, ha programmato per il 12 novembre 2024 un’udienza pubblica dedicata all’esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Puglia (ricorso n. 28) e dalla Regione Toscana (ricorso n. 29) in merito alla legge n. 86 del 26 giugno 2024, intitolata “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.