CARPINO (FOGGIA) – Con profonda tristezza, la comunità di Carpino e tutto il mondo scolastico locale hanno appreso la notizia della scomparsa di Matteo Toma, figura di spicco nel campo dell’istruzione e delle istituzioni pubbliche.

Uomo di straordinaria intelligenza, Toma ha rappresentato per decenni un punto di riferimento autorevole per intere generazioni di studenti e colleghi, distinguendosi come docente e amministratore pubblico. Il suo impegno, costantemente rivolto all’innovazione e alla qualità della formazione, ha lasciato un segno indelebile nella vita scolastica e civica di Carpino e non solo.

Matteo Toma non è stato soltanto un insegnante apprezzato, ma anche un maestro di vita, riconosciuto per la sua capacità di trasmettere ai giovani non solo conoscenze accademiche, ma anche valori fondamentali di cittadinanza attiva e impegno civico. La sua azione educativa si è sempre contraddistinta per una visione moderna e dinamica della scuola, che considerava non solo luogo di apprendimento, ma anche di crescita personale e collettiva. Toma ha contribuito in modo significativo a ridefinire i confini della didattica, rendendola uno strumento di emancipazione sociale e culturale.

Durante la sua carriera, ha svolto il suo ruolo con grande passione e dedizione, promuovendo numerose iniziative volte a migliorare l’esperienza formativa degli studenti e a rafforzare il legame tra scuola e territorio. La sua attenzione all’innovazione non è mai venuta meno: tra i primi a credere nelle nuove tecnologie applicate all’istruzione, Toma ha sempre sostenuto l’importanza di aggiornare costantemente i metodi didattici, al fine di renderli più efficaci e inclusivi. Il suo impegno in questo senso si è tradotto in una serie di progetti che hanno contribuito a far progredire il sistema scolastico locale, rendendolo un modello di riferimento per molti.

Oltre alle indubbie qualità professionali, chi lo ha conosciuto non può non ricordarne il grande spessore umano. Toma era una persona di rara sensibilità, sempre attento ai bisogni degli altri e profondamente legato alla sua terra. Il suo amore per Carpino, paese che non ha mai abbandonato nonostante le numerose occasioni che la vita gli aveva offerto altrove, si rifletteva in ogni suo gesto e in ogni suo progetto. Anche al di fuori dell’ambito scolastico, Toma si è sempre distinto per il suo impegno civico: attivo nel promuovere iniziative culturali e sociali, era costantemente al fianco della comunità, convinto che solo attraverso la partecipazione attiva e consapevole si potesse migliorare la qualità della vita di tutti.

Nel corso della sua carriera pubblica, ha ricoperto con competenza e serietà ruoli di responsabilità nelle istituzioni locali, lavorando con spirito di servizio e un forte senso del dovere. La sua visione dell’amministrazione pubblica, sempre orientata al bene comune, lo ha portato a essere un amministratore apprezzato e rispettato, capace di coniugare l’efficienza amministrativa con un approccio umano e inclusivo. I suoi sforzi nel promuovere il dialogo tra le diverse realtà del territorio hanno contribuito a creare una rete di collaborazioni virtuose, fondamentali per lo sviluppo sociale e culturale di Carpino.

La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare, non solo nel mondo della scuola, ma in tutta la comunità. Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco lo ricorderà come un uomo di grandi ideali e di profonda umiltà, sempre pronto ad ascoltare e a offrire il suo sostegno. La sua capacità di creare legami autentici e duraturi, basati sulla fiducia reciproca e sul rispetto, ha fatto di lui una figura amata e stimata da tutti.

In questo momento di dolore, il Presidente della Pro Loco di Carpino, Michele Simone, esprime a nome dell’intero consiglio direttivo e di tutti i soci della Pro Loco i sentimenti di cordoglio più sinceri ai familiari e a tutti coloro che hanno condiviso con Matteo Toma la passione e l’impegno per la formazione, le istituzioni e la cittadinanza attiva. “La scomparsa di Matteo Toma ci lascia attoniti e profondamente rattristati”, ha dichiarato Simone. “Era una persona che, con la sua intelligenza e la sua umanità, ha saputo conquistare il cuore di tutti. Ci mancherà il suo entusiasmo, la sua capacità di vedere oltre e la sua instancabile voglia di fare del bene per la comunità.”

Il ricordo di Matteo Toma resterà vivo non solo nel cuore di chi lo ha conosciuto, ma anche nelle opere e nei progetti che ha realizzato, che continueranno a essere fonte di ispirazione per le future generazioni. La sua eredità morale e culturale rappresenta un patrimonio prezioso, che tutti coloro che credono nella forza dell’istruzione e nell’importanza dell’impegno civico hanno il dovere di custodire e trasmettere.