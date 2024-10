FOGGIA – Rientrerà domattina a Chieuti, partendo dall’ospedale San Timoteo di Termoli, il feretro della 41enne Valentina Corona, il giovane e brillante architetto che ha perso la vita due giorni fa, nella serata di lunedì 30 settembre, nel tragico impatto avvenuto sulla statale 16 tra la sua Lancia Y e un Tir carico di cemento diretto a Bari, nel territorio di Campomarino.

I funerali in programma giovedì pomeriggio, alle 16, nella chiesa di San Giorgio Martire, saranno celebrati in un clima di lutto cittadino.

L’ha disposto l’ordinanza del sindaco della località dell’Alta Puglia, Diego Iacono, che si fa “Interprete del sentimento della Giunta e del Consiglio comunale, nonché dell’intera cittadinanza, profondamente colpita dal tragico evento che ha scosso la comunità di Chieuti; ritenuto doveroso esprimere il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità Chieutina, rappresentando alla famiglia la vicinanza ed il dolore per la scomparsa dell’architetto Valentina Corona; dispone la proclamazione del lutto cittadino, la cui durata si estenderà per l’intero arco di tempo in cui avrà luogo il funerale e fino alla conclusione della cerimonia funebre in segno di cordoglio per la tragica scomparsa dell’architetto Valentina Corona, unendosi al dolore dei familiari tutti e della Comunità Chieutina”.

E’ l’assenza di testimoni, al momento, oltre che delle telecamere di videosorveglianza, a rendere più difficoltosa la ricostruzione della dinamica dell’incidente frontale avvenuto nella serata di lunedì scorso, costato la vita alla 41enne di Chieuti, Valentina Corona.

Il giovane architetto stava rientrando verso la Puglia, quando percorrendo il tratto di statale 16 prossimo all’area “Tir Molise” si è scontrata con un tir carico di cemento, alla cui guida c’era un 46enne cosentino, che stava trasportando il materiale in provincia di Bari.

Violentissimo l’impatto, con la Lancia Y della giovane donna che ha impattato contro uno degli pneumatici dell’autoarticolato.

Entrambi i veicoli hanno perso il controllo e il Tir è finito sul guardrail alla sua destra, con la cabina di guida che si è sganciata, provocando il ferimento dell’autista, mentre l’utilitaria con al volante la 41enne, a sua volta ha finito la corsa contro la barriera metallica.

Nello scontro, si è danneggiato anche il serbatoio del mezzo pesante, con dispersione del gasolio, circostanza che ha reso inservibili le tracce di macchina e camion, altro fattore che rende problematico lo sviluppo delle cause del sinistro da parte degli agenti della Polizia stradale.

Il camionista è stato trasportato al Pronto soccorso del San Timoteo con l’ambulanza della Misericordia, sopraggiunta assieme all’automedica del 118, mentre per la sfortunata professionista, un passato trascorso a Termoli in uno studio tecnico e ora disegnatrice di interni delle navi da crociera, non c’è stato nulla da fare.

La rimozione della salma è avvenuto intorno alle 22, dopo l’intervento del medico legale, coi Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, due i turni del 115, smontante e montante a darsi il cambio, operando fino a poco prima delle 3 per mettere in sicurezza la sed stradale, dove il Tir aveva scardinato il guardrail, oltre all’insidia del carburante sparso sull’asfalto.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Termoli.

Entrambi i mezzi sono sequestrati e a disposizione della magistratura.

La salma di Valentina è stata ricomposta all’obitorio dell’ospedale di Termoli, dove ieri mattina l’anatomo-patologo incaricato dal Pm Ilaria Toncini ha eseguito l’ispezione cadaverica, al cui termine, con gli atti trasmessi dal comandante della Polstrada Salvatore Augelli al titolare dell’indagine per omicidio stradale, ma ancora contro ignoti, è stato deciso di restituire il feretro alla famiglia, senza disporre l’autopsia.