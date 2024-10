Foggia: terzultimo capoluogo d'Italia per biodiversità - Fonte Immagine: FoggiaToday

Qual è la città più “naturale” d’Italia? Secondo la classifica di 3Bee, Foggia non brilla affatto. Di cosa si tratta? Come spiegato nel blog ufficiale di 3Bee, questa piattaforma si dedica alla biodiversità, alla rigenerazione ambientale e ai temi ESG (Environmental, Social, Governance).

In occasione della Giornata Mondiale dell’Habitat, 3Bee promuove il concetto di “Nature Positive”, che sta ridefinendo la sostenibilità a livello globale. “Questo principio guida lo sviluppo della nostra piattaforma digitale innovativa, che permette a imprese e municipalità di elaborare strategie climatiche personalizzate, basate sull’analisi dei loro impatti e dipendenze dalla natura”.

La classifica delle città più naturali rappresenta un’applicazione concreta di questa piattaforma e fornisce una visione chiara dello stato della biodiversità urbana in Italia.

Il ranking è dedicato a 112 capoluoghi di provincia e si basa sull’indicatore di “Abbondanza Media di Specie per uso del suolo indiretta (MSA Land Use)”, che misura l’integrità della biodiversità e l’impatto umano sull’ambiente. L’MSA viene calcolato confrontando l’abbondanza di specie in un’area urbana con quella in un ambiente completamente naturale.

I punteggi MSA vanno da un massimo di 1, che indica una distribuzione intatta delle specie, a un minimo di 0, che rappresenta aree fortemente antropizzate. “Abbiamo utilizzato un sotto parametro dell’MSA, il Land Use (MSA_LU), che considera principalmente l’uso del suolo. Questa analisi è stata realizzata grazie ai dati satellitari dell’ESA e all’esperienza di 3Bee nella categorizzazione dell’uso del suolo”, spiegano gli autori.

La classifica vede al primo posto Isernia, in Molise, con un punteggio di 0.920, seguita da Belluno (0.913) e Savona (0.908). Queste città si trovano in regioni con una buona copertura vegetale e basso livello di antropizzazione, elementi che favoriscono la biodiversità, come evidenziato da 3Bee.

Nella top ten figurano anche tre città toscane (Pistoia, Lucca e Massa), una dell’Abruzzo (L’Aquila), una delle Marche (Ascoli) e due del sud (Reggio Calabria e Messina).

Per quanto riguarda i grandi centri, Genova si piazza al 14° posto, mentre le altre città importanti non raggiungono la top 50: Palermo è al 53°, Roma al 66°, Firenze al 68°, Bologna al 72°, mentre Bari è al 74°. Torino, Napoli e Milano chiudono la lista rispettivamente al 91°, 92° e 93° posto.

La Puglia presenta risultati deludenti: Trani è il capoluogo migliore, al 36° posto con un punteggio di 0.763, seguito da Lecce (38°) e Andria (40°). Barletta si posiziona al 50°. Al di fuori della top 50, troviamo Taranto, Brindisi e Foggia tra le ultime trenta posizioni. Taranto si attesta all’86° posto con un MSA_LU di poco inferiore a 0.500, Brindisi è al 104°, mentre Foggia registra il punteggio peggiore, terzultimo con un MSA_LU di 0.231, superando solo Novara e Vercelli.

