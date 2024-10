FOGGIA – E’ stata rinviata al 22 novembre prossimo l’udienza preliminare del processo che vede imputato un uomo rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di minore età, con la quale, nell’appartamento condiviso per oltre dieci anni con l’ex compagna, avrebbe avuto rapporti sessuali completi quando la presunta vittima aveva appena 12 anni e lui una quarantina.

Quantunque, le prime molestie sessuali risalirebbero a qualche anno prima, vale a dire a quando la bambina non aveva compiuto neppure 10 anni.

Una vicenda dai risvolti agghiaccianti, tenuta all’oscuro di genitori e nonni per pudore e anche per il timore di non essere creduta.

Le violenze sessuali si sarebbero consumate tra le mura domestiche di un’abitazione di Foggia, quasi sempre nelle ore in cui la madre era fuori per lavoro.

Difatti il compagno della donna, approfittando della sua assenza, avrebbe più volte persuaso la bambina facendole delle avance, ricattandola o minacciandola, fino ad arrivare a toccarla nelle parti intime e ad avere rapporti continuativi sessuali completi, verosimilmente senza protezione.

A giugno dello scorso anno la svolta: la ragazzina confida ai genitori del fidanzato di aver avuto rapporti sessuali con il compagno della madre, che l’aveva vista crescere dall’età di tre anni. In sede di denuncia, negli uffici della Questura di Foggia, alla presenza di una psicologa-psicoterapeuta, racconterà le atrocità con dovizia di particolari.

Durante l’incidente probatorio, la vittima ha descritto in maniera dettagliata le presunte violenze subite, versione ritenuta corrispondente al vero dalla Procura e che la perizia di una dottoressa di psichiatria infantile avrebbe confermato.

“Non può essere stato il frutto di una invenzione” dice a Foggiatoday l’avv. Vincenzo Paglia (ndr nella foto in basso), che “con somma meraviglia” non riesce a spiegarsi come mai non sia stata emessa alcuna ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell’imputato, “diversamente da altri casi simili”, e, quindi, perché non sia stato preso in considerazione il pericolo di inquinamento delle prove.

Dopo un periodo trascorso sotto la protezione del Tribunale dei Minorenni di Bari, con l’intervento del legale dei familiari, la ragazza è tornata a vivere con la madre.

“Confido nella capacità del Tribunale di ritenere valido il racconto della vittima, andremo fino in fondo a questa storia”, conclude Paglia, legale della minorenne e della madre di lei, entrambe parti civili nel processo.