MANFREDONIA (FOGGIA) – Un incidente stradale è avvenuto verso le ore venti all’ingresso del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia in via Stella.

Coinvolte due autovetture.

Come spesso segnalato in passato, ci sarebbe stata l’invasione di corsia da parte da parte di uno dei due mezzi.

Inevitabile lo scontro nei pressi dell’ingresso del Pronto Soccorso.

Intervenuti sul posto i sanitari del 118 per verifiche e polizia locale per accertamenti e per garantire la corretta viabilità.

Seguono aggiornamenti.