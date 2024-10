Manfredonia. “Durante la seduta consiliare del 30 settembre, siamo stati, nostro malgrado, oggetto di affermazioni inappropriate e fuori luogo, provenienti rispettivamente dal segretario generale e dal sindaco. Queste affermazioni, da un lato, sono manifestamente estranee alle rispettive competenze e, dall’altro, palesemente lesive delle prerogative che la legge attribuisce ai consiglieri comunali.

In particolare, il segretario generale, nel corso della seduta, dopo l’intervento del consigliere Giuseppe Marasco e nel bel mezzo di un dibattito squisitamente politico, ha chiesto ed ottenuto la parola per criticare senza alcuna opposizione da parte del presidente del consiglio il contenuto delle affermazioni del consigliere Marasco. Tale comportamento è particolarmente grave, poiché il segretario partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, di assistenza e di supporto giuridico-amministrativo (art. 97, commi 4 e 2, del TUEL).

Non si comprende, quindi, a quale titolo il segretario, organo puramente tecnico, abbia ritenuto opportuno contestare un consigliere comunale su questioni di natura politica. Questo atteggiamento compromette la sua funzione di garanzia per le minoranze, specialmente in relazione al rispetto delle norme vigenti, viste le indebite ingerenze in materia di espressione di opinioni politiche.

Il sindaco, dal suo lato, dopo l’intervento del segretario generale, ha cercato (senza successo) di travisare l’esercizio delle legittime prerogative consiliari, come la presentazione di interrogazioni da parte del consigliere Ugo Galli, definite dall’art. 43 del TUEL, presentandole come causa del malfunzionamento della tecnostruttura. Questo avveniva durante una discussione che verteva su una condanna del Comune al risarcimento di € 32.745,29 per un incendio causato dall’incuria degli uffici, durata ben quattro anni.

Questi comportamenti mirano evidentemente a zittire il dissenso all’interno del consiglio comunale, in aperta violazione delle regole democratiche e della libera espressione dei diritti delle minoranze.

Segnaleremo tali comportamenti alle autorità competenti affinché vengano impediti atteggiamenti simili e inammissibili in futuro”.

I consiglieri comunali di minoranza

Liliana Rinaldi

Fabio Di Bari

Ugo Galli