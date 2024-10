A dare il triste annuncio i familiari, insieme a tutti i parenti e amici.

Domenico era molto apprezzato non solo per le sue competenze professionali, ma anche per le sue qualità umane.

Le esequie si terranno domani, giovedì 3 ottobre, alle ore 16:30 presso la Cattedrale San Lorenzo Maiorano, un’occasione per familiari, amici e colleghi di rendergli l’ultimo saluto.

La camera ardente è stata allestita presso l’obitorio del Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis.

La famiglia esprime sin da ora la propria “gratitudine per il sostegno ricevuto in questo momento di grande dolore”.