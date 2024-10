La più longeva tra loro è Carmela Zullo, che compirà 104 anni l’11 novembre. Altre due donne, Luisa e Maria Anna, festeggeranno a breve il traguardo dei 100 anni, mentre nei primi giorni del 2025 saranno nonno Fedele e nonna Maria Incoronata a spegnere 101 candeline.

“Raggiungere e superare i cento anni è un traguardo significativo, soprattutto se si è in buona salute,” afferma il sindaco di Orsara di Puglia, Mario Simonelli. “Da molti anni celebriamo i compleanni dei centenari che desiderano condividere questo momento speciale non solo con le loro famiglie, ma anche con l’intera comunità. Gli anziani rivestono un ruolo fondamentale in paesi come il nostro, e per ognuno di loro prepareremo una dedica con una targa celebrativa,” conclude il sindaco.