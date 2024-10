Rodi Garganico: Gianni Maggiano rieletto Presidente dell'Associazione Avvocati Garganici

L’avvocato di Peschici è stato eletto all’unanimità durante l’assemblea che si è svolta il 28 settembre nella sala consiliare del Comune di Rodi Garganico.

Gianni Maggiano, il cui nome è anche circolato come possibile presidente del Parco Nazionale del Gargano insieme a Giovanni Terrenzio, viene riconfermato alla guida dell’Associazione Avvocati Garganici.

La sua rielezione è il risultato dell’ottimo operato svolto nel corso del precedente mandato, un lavoro che ha ricevuto il consenso dei colleghi, i quali hanno deciso di confermarlo nonostante le sue iniziali reticenze. A darne notizia è un comunicato dell’associazione, che riporta: “Il 28 settembre 2024, presso la sala consiliare del Comune di Rodi Garganico, gentilmente messa a disposizione dal Sindaco D’Anelli, si è tenuta l’assemblea dell’Associazione Avvocati Garganici con la partecipazione dei soci e del Direttivo composto dagli avvocati Luigi Afferrante, Antonella Laganella, Maurizio Voto, Filomena Draicchio e Maria Grazia Fini.

Dopo la relazione del segretario, il presidente Giovanni Maggiano ha illustrato i significativi risultati ottenuti, in particolare per il mantenimento dell’ufficio del Giudice di Pace e per l’implementazione dell’ufficio di prossimità della giustizia a Rodi Garganico. Quest’ultimo, come sottolineato dallo stesso Maggiano, è stato creato per garantire ai cittadini garganici un accesso alla giustizia come bene collettivo, in particolare per le fasce più vulnerabili, in un’area lontana dalla presenza del tribunale di Foggia.

Al termine degli interventi, nonostante la sua dichiarata indisponibilità a ricandidarsi, i soci hanno deciso all’unanimità di riconfermare Maggiano nel suo ruolo, esprimendogli stima e fiducia per il suo instancabile e proficuo lavoro. Il presidente, insieme al nuovo Direttivo, ha quindi ribadito il proprio impegno per l’associazione, auspicando di raggiungere gli obiettivi prefissati, inclusa la salvaguardia del presidio giudiziario entro il 31 ottobre 2025, data in cui dovrebbe entrare in vigore il Decreto Milleproroghe, che prevede un ampliamento delle competenze del Giudice di Pace. A lui e al Direttivo dell’Associazione Avvocati Garganici vanno i migliori auguri di buon lavoro.”

Lo riporta Francesco Trotta su ReteGarganno.it