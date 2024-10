Monte Sant’Angelo. La Festa Patronale 2024 di Monte Sant’Angelo si è conclusa con un successo travolgente, affermandosi come uno degli eventi più significativi dell’anno non solo per la comunità locale, ma anche per i numerosi visitatori che sono accorsi da tutta la regione e oltre.

Un grande plauso va al Comitato Festa Patronale, che con dedizione e impegno ha saputo orchestrare ogni dettaglio, regalando a cittadini e turisti una celebrazione indimenticabile, ricca di spiritualità, cultura e intrattenimento.

L’Organizzazione della festa

Al centro dell’organizzazione di questo grande evento troviamo figure chiave che hanno lavorato instancabilmente per assicurare il perfetto svolgimento della festa. Il comitato, guidato dall’instancabile Antonio Renzulli, con il supporto del vice presidente Antonio Rignanese, ha dato prova di una straordinaria capacità gestionale. Luigi Grilli, cerimoniere ufficiale, ha saputo mantenere alto il livello di professionalità e precisione, coordinando al meglio i momenti clou delle celebrazioni.

Insieme a loro, un team affiatato composto da Giuseppe Ciliberti, Francesco Palumbo, Antonio Fidanza, Michele Potenza, Roberto Potenza, Francesca Accarrino e Pasquale Gatta ha contribuito alla perfetta riuscita dell’evento, ognuno portando la propria esperienza e competenza nell’organizzazione. Questi nomi, ormai ben noti all’interno della comunità, si sono guadagnati il rispetto e la stima per il loro instancabile lavoro e la dedizione dimostrata.

L’importanza delle Istituzioni

Un ringraziamento particolare va anche all’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo, con il sindaco Pierpaolo D’Arienzo in prima linea, sempre pronto a sostenere iniziative che valorizzano il patrimonio culturale e spirituale della città. D’Arienzo ha messo a disposizione tutte le risorse possibili per garantire un evento sicuro, accessibile e attrattivo per tutti i partecipanti.

Il supporto della Regione Puglia, rappresentato dall’assessore Raffaele Piemontese, è stato cruciale per il successo della festa. Grazie al contributo della Regione, si è potuto realizzare un programma ricco e variegato, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e di portare Monte Sant’Angelo sotto i riflettori della scena regionale.

Ospiti, cultura e intrattenimento

La Festa Patronale 2024 non è stata solo un momento di celebrazione religiosa, ma anche un’occasione di incontro culturale e sociale. Gli ospiti presenti, tra cui artisti di fama nazionale, musicisti e rappresentanti istituzionali, hanno arricchito il programma, conferendo all’evento un tocco di prestigio e intrattenimento di altissimo livello.

La festa patronale di Monte Sant’Angelo del 2024 ha avuto un programma ricco e variegato, celebrando la figura di San Michele Arcangelo con una combinazione di tradizione, cultura e musica. Dal 27 settembre al 1° ottobre, la città è stata animata da eventi che hanno coinvolto il pubblico di tutte le età.

Tra gli ospiti principali ci sono stati Nino Frassica, che si è esibito il 28 settembre, e la band salentina Sud Sound System, protagonisti del concerto del 30 settembre. La festa si è conclusa in grande stile il 1° ottobre con il concerto della rock band Le Vibrazioni. Inoltre, la manifestazione ha visto la partecipazione di altri artisti come Radiodervish e l’attore Ettore Bassi, che hanno preso parte al “Galà della cultura” il 27 settembre, un evento speciale per celebrare Monte Sant’Angelo come “Capitale della cultura in Puglia”​.

Il coinvolgimento delle associazioni culturali locali ha permesso di dar vita a una serie di iniziative collaterali che hanno esaltato la tradizione e l’identità del territorio. Mostre d’arte, spettacoli teatrali, esibizioni musicali e momenti di riflessione hanno accompagnato le celebrazioni religiose, rendendo omaggio alla storia millenaria di Monte Sant’Angelo e al suo legame indissolubile con il culto di San Michele Arcangelo.

Una partecipazione straordinaria

L’affluenza di pubblico ha superato ogni aspettativa, con migliaia di persone che hanno invaso le strade del centro storico di Monte Sant’Angelo, partecipando attivamente a ogni momento della festa, dalle processioni religiose agli eventi serali. La partecipazione non è stata solo locale: molti visitatori sono arrivati da altre parti della Puglia e anche da fuori regione, dimostrando come questa festa rappresenti ormai un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza autentica di fede e cultura.

Il successo di quest’anno non si misura solo nei numeri, ma anche nell’atmosfera che si è respirata: un senso di comunità, di orgoglio e di appartenenza che ha pervaso ogni angolo della città. Il lavoro congiunto del comitato, delle istituzioni e della cittadinanza ha dimostrato che, quando si collabora con passione e professionalità, i risultati sono straordinari.

La Festa Patronale di Monte Sant’Angelo 2024 si chiude con un bilancio estremamente positivo, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi vi ha partecipato. L’evento ha messo in luce non solo la devozione verso San Michele Arcangelo, ma anche la capacità di un’intera comunità di unirsi per celebrare le proprie tradizioni in modo innovativo e coinvolgente.

Il grande lavoro del Comitato Festa Patronale, con Antonio Renzulli e il suo team, l’attenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierpaolo D’Arienzo e il supporto fondamentale della Regione Puglia rappresentata da Raffaele Piemontese, ha permesso di trasformare questo evento in un vero e proprio successo sotto ogni punto di vista.

Monte Sant’Angelo esce da questa festa ancora più forte, coesa e pronta ad affrontare con entusiasmo le sfide future, confermandosi come un punto di riferimento per la cultura e la spiritualità non solo in Puglia, ma in tutta Italia.

