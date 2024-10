FOGGIA – In un’unica App tutta l’offerta dei diversi mezzi di trasporto regionali. Prende avvio da oggi in 13 città pugliesi la sperimentazione del programma MaaS4Puglia (Mobility as a Service For Puglia), un’iniziativa innovativa che cambierà le abitudini di mobilità dei cittadini.

La piattaforma

MaaS4Puglia mira a integrare in un’unica piattaforma digitale l’offerta dei diversi mezzi di trasporto, come autobus, biciclette, scooter, car sharing e mezzi pubblici, dando la possibilità agli utenti di pianificare, prenotare e pagare i loro spostamenti attraverso un’unica app, scegliendo il mezzo più adatto alle loro esigenze in termini di tempi, costi e impatto ambientale.

La fase di sperimentazione riguarderà le città di Bari, Monopoli, Lecce, Gallipoli, Foggia, San Giovanni Rotondo, Taranto, Manduria, Brindisi, Fasano, Barletta, Andria e Trani e coinvolgerà determinate categorie di utenti, selezionate in base alla motivazione dei loro spostamenti: per studio, per lavoro, per turismo, per motivi sanitari.

L’assessore regionale alla mobilità

«L’implementazione di MaaS rappresenta per la Puglia un passo importante verso la smart mobility – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. L’obiettivo del progetto è individuare gli strumenti interoperabili più efficaci per potenziare la digitalizzazione, migliorare la qualità, la sicurezza e l’attrattività dei sistemi di trasporto. L’innovazione del MaaS passa per i pagamenti digitali, lo sviluppo di sistemi per il monitoraggio e la gestione delle flotte, soluzioni informative per gli utenti, prenotazione dei viaggi e creazione di percorsi multimodali.

Tutto questo permetterà di offrire un servizio altamente personalizzabile che incentivi l’utilizzo del trasporto pubblico».