Per celebrare questa fedeltà, l’amministrazione comunale ha voluto omaggiare la coppia con un attestato. “È stato un vero piacere incontrare Yvonne e Herman e festeggiare insieme a loro,” ha commentato Matteo Gazzi, consigliere comunale con delega al Turismo. “Vogliamo ringraziarli per tutti questi anni trascorsi nel nostro borgo. Questo dimostra come Malcesine e il lago di Garda siano destinazioni molto apprezzate nel panorama turistico. È fondamentale, però, continuare a migliorare esperienze e servizi per offrire emozioni autentiche e aumentare la fidelizzazione dei turisti.”

Sposati da quasi sessant’anni, Yvonne (76 anni) e Herman (77) ricordano con affetto la loro prima visita a Malcesine da adolescenti, in vacanza con i genitori. Da fidanzati, hanno iniziato a tornare ogni estate, rendendo il borgo una tappa fissa della loro vita. “Il panorama del lago di Garda non smette mai di affascinarci,” raccontano. “Ogni anno ritroviamo la tranquillità e l’amicizia che ci legano a questo posto.”

La tradizione di famiglia continua, poiché il loro figlio spesso li raggiunge per una settimana, soggiornando nell’appartamento accanto. Per Yvonne e Herman, Malcesine rappresenta un luogo che unisce le generazioni, un legame che si rafforza di anno in anno.

Lo riporta Ansa.