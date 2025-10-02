Brindisi, inaugurata la prima base di manutenzione 'Leonardo Elicotteri' nel sud Italia

A Brindisi è stata inaugurata la prima base di manutenzione per elicotteri di Leonardo nel Sud Italia, una nuova service station che arricchisce la rete nazionale e internazionale dell’azienda.

Alla cerimonia hanno preso parte il managing director della divisione elicotteri di Leonardo, Gian Piero Cutillo, il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e il sindaco Pino Marchionna.

La struttura, situata nello stabilimento di Brindisi – uno dei quattro siti pugliesi di Leonardo – si estende su oltre 4.000 metri quadrati, con 7 aree manutentive disponibili, di cui una riservata alle riparazioni pesanti.

Secondo l’azienda, la nuova base coprirà un fabbisogno manutentivo di circa 150 elicotteri delle forze armate e dei corpi dello Stato, un numero destinato a crescere nei prossimi anni. Inizialmente dedicata alla flotta AW139, considerato tra i modelli più versatili in ambito governativo, l’attività verrà progressivamente estesa anche all’AW169.

“La presenza a Brindisi è un investimento strategico – sottolinea Leonardo – che unisce innovazione, competenze industriali e valore per il territorio. Il nuovo centro garantirà assistenza di primo livello, grazie alla professionalità del personale specializzato e a impianti all’avanguardia”.

L’apertura della base rientra in un più ampio piano di sviluppo mirato a consolidare la presenza industriale di Leonardo in Italia, puntando su innovazione tecnologica e valorizzazione delle competenze locali.

Lo riporta ansa.it.