Brindisi, inaugurata la prima base di manutenzione 'Leonardo Elicotteri' nel sud Italia

ELICOTTERI Brindisi, inaugurata la prima base di manutenzione ‘Leonardo Elicotteri’ nel sud Italia

La struttura si estende su oltre 4.000 metri quadrati, con 7 aree manutentive disponibili, di cui una riservata alle riparazioni pesanti

Brindisi, inaugurata la prima base di manutenzione 'Leonardo Elicotteri' nel sud Italia

'Leonardo Elicotteri' - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Brindisi // Cronaca //

A Brindisi è stata inaugurata la prima base di manutenzione per elicotteri di Leonardo nel Sud Italia, una nuova service station che arricchisce la rete nazionale e internazionale dell’azienda.

Alla cerimonia hanno preso parte il managing director della divisione elicotteri di Leonardo, Gian Piero Cutillo, il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale e il sindaco Pino Marchionna.

La struttura, situata nello stabilimento di Brindisi – uno dei quattro siti pugliesi di Leonardo – si estende su oltre 4.000 metri quadrati, con 7 aree manutentive disponibili, di cui una riservata alle riparazioni pesanti.

Secondo l’azienda, la nuova base coprirà un fabbisogno manutentivo di circa 150 elicotteri delle forze armate e dei corpi dello Stato, un numero destinato a crescere nei prossimi anni. Inizialmente dedicata alla flotta AW139, considerato tra i modelli più versatili in ambito governativo, l’attività verrà progressivamente estesa anche all’AW169.

La presenza a Brindisi è un investimento strategico – sottolinea Leonardo – che unisce innovazione, competenze industriali e valore per il territorio. Il nuovo centro garantirà assistenza di primo livello, grazie alla professionalità del personale specializzato e a impianti all’avanguardia”.

L’apertura della base rientra in un più ampio piano di sviluppo mirato a consolidare la presenza industriale di Leonardo in Italia, puntando su innovazione tecnologica e valorizzazione delle competenze locali.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

