Nuovo capitolo nel complesso caso di Garlasco. L’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, ha depositato davanti al Tribunale del Riesame il ricorso contro il decreto che ha disposto le perquisizioni e i sequestri eseguiti nei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Brescia. L’accusa ipotizza nei confronti di Venditti – oggi in pensione – il reato di corruzione in atti giudiziari: secondo i magistrati, avrebbe ricevuto denaro per agevolare la posizione di Andrea Sempio, l’amico di Chiara Poggi tornato indagato per l’omicidio della giovane, uccisa a Garlasco nel 2007.

La difesa: «Iniziativa sproporzionata»

Nel ricorso, Aiello contesta la legittimità del decreto autorizzativo, giudicato privo di basi solide. L’avvocato parla di una «distorsione della funzione requirente», cioè di un uso improprio dei poteri investigativi da parte della Procura. Per la difesa, le perquisizioni sarebbero state disposte non per raccogliere prove concrete ma per sostenere ipotesi accusatorie non suffragate da elementi oggettivi.

Secondo Brescia, invece, tra i 20 e i 30mila euro sarebbero transitati per favorire l’archiviazione di Sempio: bonifici sospetti, rapporti personali e conversazioni mai verbalizzate sarebbero alla base dell’impianto accusatorio. Aiello ribatte che i controlli bancari già effettuati hanno avuto esito negativo e invita la Procura a «scoprire le carte», rendendo noti eventuali ulteriori elementi non ancora depositati.

Le dimissioni dal Casinò

Parallelamente, Venditti ha annunciato le dimissioni da presidente e membro del Cda del Casinò di Campione d’Italia, ruoli ricoperti a titolo gratuito. «Una scelta di responsabilità», ha spiegato, per tutelare l’immagine della Casa da Gioco e affrontare serenamente la vicenda giudiziaria. La società, in una nota, ha ringraziato l’ex procuratore per «professionalità e competenza», ricordando i risultati positivi ottenuti nella sua gestione, con una crescita dei ricavi dopo anni di crisi.

Un caso ancora irrisolto

Il procedimento si innesta sullo sfondo mai sopito del delitto Poggi. Nonostante la condanna definitiva di Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, la Procura di Pavia ha riaperto le indagini su Sempio, già indagato in passato e archiviato. Gli inquirenti bresciani sospettano che Venditti, all’epoca, abbia avuto un ruolo nella sua uscita di scena.

Al centro della nuova fase investigativa ci sono chat, e-mail e tracce di Dna rinvenute sotto le unghie della vittima: un incidente probatorio stabilirà se quel profilo genetico maschile sia compatibile con gli attuali indagati. Gli accertamenti saranno affidati a un team di biostatistici.

Il nuovo consulente della difesa Sempio

Intanto la difesa di Sempio ha scelto un nuovo consulente tecnico: Armando Palmegiani, ex commissario capo della Polizia Scientifica, noto per aver lavorato su casi di rilievo come quello di Giandavide De Pau e sul femminicidio di Sara Di Pietrantonio. «Non mi sembra che vi siano grandi elementi probatori contro Sempio – ha commentato – ed è per questo che ho accettato l’incarico».

Lo riporta il tgcom24.com.