Comune di Foggia: aperti i concorsi per 26 posti tra Operatori Esperti e Funzionari

Il Comune di Foggia ha aperto da oggi, 2 ottobre, le candidature per sei procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno, coordinate dal Servizio del Personale sotto la guida del dirigente Giuseppe Marchitelli. Le posizioni disponibili sono complessivamente 26, suddivise tra 3 posti per Operatori Esperti e 23 per Funzionari ed Elevate Qualifiche (EQ).
Dettaglio dei posti
Operatori Esperti (3 posti)
- Addetti ai servizi generali per l’Infanzia
- Requisiti: licenza di scuola dell’obbligo e abilitazione come puericultrice
Funzionari ed EQ (23 posti)
- 6 Funzionari Amministrativi – laurea triennale o vecchio ordinamento
- 2 Funzionari Contabili – laurea triennale o vecchio ordinamento
- 10 Funzionari Tecnici – laurea triennale specifica e eventuale abilitazione prevista
- 1 Funzionario Avvocato – laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento + abilitazione professionale
- 4 Funzionari Insegnanti – laurea triennale specifica + requisiti previsti da bando
Modalità di candidatura
I bandi saranno pubblicati per 30 giorni consecutivi:
- sul sito ufficiale del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it), sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, all’Albo Pretorio online
- sul Portale Unico del Reclutamento INPA (https://www.inpa.gov.it)
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025.
Prove concorsuali
- Operatori Esperti: prova scritta
- Funzionari ed EQ: prova scritta e prova orale
- In caso di alto numero di domande, potrà essere predisposta una preselezione.
Questi concorsi rappresentano un’importante opportunità per accedere a posizioni stabili e qualificanti nel Comune di Foggia.