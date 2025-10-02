Edizione n° 5841

BALLON D'ESSAI

TEMPI // Perrini (FdI): “Piemontese conferma assenza di tagli ma deve chiarire i tempi di realizzazione”
1 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

PRECIPITA // Tragedia a Sabaudia: velivolo militare precipita nel Parco del Circeo, due morti
1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Comune di Foggia: aperti i concorsi per 26 posti tra Operatori Esperti e Funzionari

CONCORSI Comune di Foggia: aperti i concorsi per 26 posti tra Operatori Esperti e Funzionari

Il Comune di Foggia ha aperto da oggi, 2 ottobre, le candidature per sei procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno

Comune di Foggia: aperti i concorsi per 26 posti tra Operatori Esperti e Funzionari

Consiglio Comunale Foggia - Fonte Immagine: comune.foggia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia ha aperto da oggi, 2 ottobre, le candidature per sei procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno, coordinate dal Servizio del Personale sotto la guida del dirigente Giuseppe Marchitelli. Le posizioni disponibili sono complessivamente 26, suddivise tra 3 posti per Operatori Esperti e 23 per Funzionari ed Elevate Qualifiche (EQ).

Dettaglio dei posti

Operatori Esperti (3 posti)

  • Addetti ai servizi generali per l’Infanzia
  • Requisiti: licenza di scuola dell’obbligo e abilitazione come puericultrice

Funzionari ed EQ (23 posti)

  • 6 Funzionari Amministrativi – laurea triennale o vecchio ordinamento
  • 2 Funzionari Contabili – laurea triennale o vecchio ordinamento
  • 10 Funzionari Tecnici – laurea triennale specifica e eventuale abilitazione prevista
  • 1 Funzionario Avvocato – laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento + abilitazione professionale
  • 4 Funzionari Insegnanti – laurea triennale specifica + requisiti previsti da bando

Modalità di candidatura
I bandi saranno pubblicati per 30 giorni consecutivi:

  • sul sito ufficiale del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it), sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, all’Albo Pretorio online
  • sul Portale Unico del Reclutamento INPA (https://www.inpa.gov.it)

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

Prove concorsuali

  • Operatori Esperti: prova scritta
  • Funzionari ed EQ: prova scritta e prova orale
  • In caso di alto numero di domande, potrà essere predisposta una preselezione.

Questi concorsi rappresentano un’importante opportunità per accedere a posizioni stabili e qualificanti nel Comune di Foggia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.