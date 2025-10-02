Comune di Foggia: aperti i concorsi per 26 posti tra Operatori Esperti e Funzionari

Il Comune di Foggia ha aperto da oggi, 2 ottobre, le candidature per sei procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno, coordinate dal Servizio del Personale sotto la guida del dirigente Giuseppe Marchitelli. Le posizioni disponibili sono complessivamente 26, suddivise tra 3 posti per Operatori Esperti e 23 per Funzionari ed Elevate Qualifiche (EQ).

Dettaglio dei posti

Operatori Esperti (3 posti)

Addetti ai servizi generali per l’Infanzia

Requisiti: licenza di scuola dell’obbligo e abilitazione come puericultrice

Funzionari ed EQ (23 posti)

6 Funzionari Amministrativi – laurea triennale o vecchio ordinamento

2 Funzionari Contabili – laurea triennale o vecchio ordinamento

10 Funzionari Tecnici – laurea triennale specifica e eventuale abilitazione prevista

1 Funzionario Avvocato – laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento + abilitazione professionale

4 Funzionari Insegnanti – laurea triennale specifica + requisiti previsti da bando

Modalità di candidatura

I bandi saranno pubblicati per 30 giorni consecutivi:

sul sito ufficiale del Comune di Foggia (www.comune.foggia.it), sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, all’Albo Pretorio online

(www.comune.foggia.it), sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso, all’Albo Pretorio online sul Portale Unico del Reclutamento INPA (https://www.inpa.gov.it)

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2025.

Prove concorsuali

Operatori Esperti : prova scritta

: prova scritta Funzionari ed EQ : prova scritta e prova orale

: prova scritta e prova orale In caso di alto numero di domande, potrà essere predisposta una preselezione.

Questi concorsi rappresentano un’importante opportunità per accedere a posizioni stabili e qualificanti nel Comune di Foggia.