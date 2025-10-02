Foggia, al via il Censimento Permanente 2025

Da lunedì 6 ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni, curata dall’Istat – Istituto nazionale di statistica. Si tratta di un momento cruciale per aggiornare il patrimonio informativo statistico nazionale e conoscere le caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione residente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, con possibilità di confronto con dati storici e internazionali.

La rilevazione prevede due modalità principali:

Autocompilazione online : le famiglie o gli individui selezionati riceveranno una lettera dall’Istat con le credenziali per completare il questionario in autonomia.

: le famiglie o gli individui selezionati riceveranno una lettera dall’Istat con le credenziali per completare il questionario in autonomia. Intervista con rilevatore Istat: i rilevatori, incaricati dal Comune, contatteranno le persone tramite locandina e lettera non nominativa per condurre le interviste.

Si ricorda che la partecipazione al Censimento è un obbligo di legge.

Per informazioni e supporto, è possibile rivolgersi all’Ufficio comunale di Censimento al terzo piano di Palazzo di Città, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:00.