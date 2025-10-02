Edizione n° 5842

Home // Cronaca // Foggia, approvata la variante per il nuovo canile rifugio: più spazi e benessere animale

CANILE Foggia, approvata la variante per il nuovo canile rifugio: più spazi e benessere animale

Approvata la modifica del contratto per i lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex area produttiva di Quadrone delle Vigne

Foggia, approvata la variante per il nuovo canile rifugio: più spazi e benessere animale

Foggia, nuovo canile rifugio - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Un passo in avanti importante per la città di Foggia e per la tutela degli animali. Con una recente determinazione dirigenziale, l’amministrazione comunale ha approvato la modifica del contratto per i lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex area produttiva di Quadrone delle Vigne, destinata a ospitare il nuovo canile rifugio e sanitario comunale.

L’opera rientra nel quadro degli investimenti del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 Rigenerazione urbana, ed è finanziata con fondi europei Next Generation EU, per un importo complessivo di oltre 1,8 milioni di euro. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la cooperativa foggiana S.C.A.F. – Società Cooperativa Appaltatori Foggia, con sede in piazza Turati.

La gara aveva registrato un ribasso dell’11,47% sull’importo a base d’asta, permettendo di avviare i lavori già dal luglio 2023. Da allora si sono susseguiti i vari Stati di Avanzamento Lavori, con liquidazioni progressive che hanno confermato il procedere delle opere secondo i tempi previsti.

La necessità di introdurre una variante è emersa nella primavera del 2025, quando la Direzione Lavori ha rilevato l’obbligo di adeguare il progetto alle più recenti disposizioni sul benessere animale. In particolare, la modifica prevede nuove opere di separazione e divisione interna dei box, oltre a adeguamenti impiantistici per garantire migliori condizioni igienico-sanitarie agli spazi destinati ai cani. Il valore della variante è stato quantificato in oltre 67mila euro, con un incremento del contratto pari appena allo 0,04%, cifra che sarà coperta attraverso le economie di gara e la voce “imprevisti” già inserita nel quadro economico. La nuova scadenza dei lavori è fissata per il 22 dicembre 2025, con un prolungamento di 100 giorni rispetto al cronoprogramma iniziale.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

