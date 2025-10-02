Foggia celebra i vincitori della VI edizione del Premio Letterario I fiori blu

Foggia. Grande attesa e atmosfera di emozione per la serata conclusiva del Premio Nazionale Letterario I fiori blu 2025, manifestazione ormai divenuta appuntamento di spicco nel panorama culturale italiano. Nato a Foggia, il premio giunge quest’anno alla sua sesta edizione e per la prima volta approda sul palcoscenico del prestigioso Teatro Umberto Giordano, grazie al partenariato istituzionale con il Comune di Foggia.

L’evento, in programma giovedì 9 ottobre 2025 con inizio alle 19.45 (ingresso dalle 19.15), sarà trasmesso in diretta televisiva su Antenna Sud – canale 77 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata – e in streaming sul sito ufficiale www.premioifioriblu.com.

Una serata tra cultura e spettacolo

A condurre la cerimonia sarà Neri Marcorè, volto amatissimo dal pubblico, affiancato dalla direttrice artistica Alessandra Benvenuto. La serata vedrà inoltre la partecipazione della Giuria Tecnica presieduta da Paolo Mieli, con giurati in arrivo da Bari, Roma e Milano.

Durante la diretta saranno annunciati i vincitori dei quattro riconoscimenti in gara: Premio Giuria Tecnica, Premio Giuria Lettori e Lettrici, Premio Giuria Studentesca e Premio Miglior Booktrailer (dedicato alle scuole partecipanti). Al termine, firmacopie e aperitivo per celebrare autori, autrici e pubblico in un brindisi “in blu”.

Le opere in concorso

A contendersi il prestigioso riconoscimento sono dieci titoli divisi tra saggi e romanzi:

Saggi Benito. Storia di un italiano, Giordano Bruno Guerri (Rizzoli) Pensare stanca, David Bidussa (Feltrinelli) La libreria degli indecisi, Giorgio Zanchini (Mondadori) Erotica dei sentimenti, Maura Gancitano (Einaudi) Il futuro è già qui, Barbara Gallavotti (Mondadori)

Romanzi La bambina di Kabul, Saliha Sultan (Piemme) Ogni cosa è per Giulia, Lucia Tancredi (Ponte alle Grazie) Il dio del fuoco, Paola Mastrocola (Einaudi) Come l’arancio amaro, Milena Palminteri (Bompiani) Il fiore delle illusioni, Giuseppe Catozzella (Feltrinelli)



Una manifestazione che cresce

Il Premio I fiori blu negli anni ha visto protagonisti nomi illustri della cultura italiana – da Massimo Recalcati a Serena Dandini, da Luciano Canfora a Emanuele Trevi – insieme a premi speciali conferiti a figure come Franco Lorenzoni, Nicolò Govoni, Mariagrazia Calandrone e Pif.

La rassegna si svolge sotto gli auspici del Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) e gode del patrocinio di RAI Puglia e della Media partnership RAI Cultura. A sostenerla, accanto a Regione, Provincia, Comune e Università di Foggia, una fitta rete di enti e imprese locali, tra cui Fondazione Monti Uniti, Gruppo Telesforo, Gami Impianti, Cantine Elda e Banca Popolare Pugliese.

Informazioni e accrediti

I giornalisti interessati possono richiedere l’accredito scrivendo a ifioribluaps@gmail.com (oggetto: Accreditamento giornalisti). Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale www.premioifioriblu.com.