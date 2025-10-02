Foggia, il Consiglio Comunale convocato per l’8 ottobre: sul tavolo oltre 25 punti e il bilancio consolidato 2024

È stato convocato per mercoledì 8 ottobre 2025, alle ore 9.45, il prossimo Consiglio comunale di Foggia. La seduta si annuncia particolarmente densa: all’ordine del giorno figurano ben ventisette punti, in gran parte relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio, oltre all’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2024. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fissata per giovedì 9 ottobre alle ore 12.00.

Debiti fuori bilancio: una lunga lista di sentenze

Il cuore della seduta sarà dedicato al riconoscimento di debiti derivanti da contenziosi legali che negli ultimi anni hanno visto soccombente l’amministrazione comunale. Si tratta di una serie di sentenze emesse dai giudici di pace, dal Tribunale di Foggia e dal TAR Puglia, con conseguenti liquidazioni di spese legali e somme dovute ai ricorrenti.

I provvedimenti riguardano casi molto diversi: da risarcimenti per danni a cittadini e imprese, a spese legali per cause civili, fino a procedimenti esecutivi che hanno portato a pignoramenti. Tra gli importi più consistenti spiccano i 72.462,53 euro da versare alla società Francesco Caccavo s.a.s., in seguito a un’ordinanza di assegnazione di somme pignorate, e i 13.116,05 euro legati a una sentenza del Tribunale di Foggia a favore di Costantino Forcelli e Katia Scarpiello.

Non mancano altre voci significative: 8.903,58 euro dovuti a Enrico Antonio Vigilante, 7.317,70 euro al condominio Soprir e oltre 12.800 euro alla società Città Giardino Foggia S.r.l. per oneri concessori versati in eccesso.

Molti dei punti in discussione riguardano la liquidazione delle spese legali in favore di avvocati che hanno patrocinato cause contro il Comune. Tra i nomi ricorrenti compaiono professionisti del foro foggiano come Alessandra Granata, Attilio Maccione, Pasquale Petriello e Luigi Daniello, ai quali il Comune dovrà corrispondere importi che oscillano da poche centinaia fino a diverse migliaia di euro.

Particolare attenzione sarà rivolta anche ai due procedimenti promossi dalla società Aleasya Costruzioni s.r.l. presso il TAR Puglia – sezione di Bari, che hanno dato luogo a due sentenze, entrambe del 2025, per un totale di 7.280 euro di spese legali a carico dell’amministrazione comunale.

Dopo l’esame di tutte le pratiche legate ai debiti fuori bilancio, il Consiglio sarà chiamato ad approvare il bilancio consolidato dell’esercizio 2024, documento fondamentale per la rendicontazione economico-finanziaria dell’ente e delle società partecipate. Si tratta di un passaggio obbligatorio previsto dal decreto legislativo n. 118/2011, che impone agli enti locali di fornire una rappresentazione complessiva e trasparente della propria situazione patrimoniale.

A cura di Giovanna Tambo.