Tra le delizie di mare consumate a Manfredonia, in particolare, nel mese di settembre, periodo in cui si pescano maggiormente le seppioline nel nostro Golfo, va senz’altro inserito il crudo di mare preparato con questi gustosissimi molluschi.

Le seppioline, denominate in vernacolo “i scarpètte” o “seccetèlle”, sono quelle nate dalle uova depositate dalle seppie di sesso femminile (a mò di grappoli tra le alghe, le gorgonie ed altre piante della flora marina), nei mesi di marzo, aprile e maggio, nel nostro Golfo. Va ricordato, che nel mese di maggio, le seppie dopo la riproduzione, migrano. A tal proposito, c’è un detto in loco che così recita: “A magge, a sicce ce mette nviagge” (a maggio la seppia parte, si allontana dal Golfo). Va evidenziato, che le uova che le seppie depongono nel nostro mare, hanno già al loro interno, piccolissime neonate di circa 1 centimetro. Quest’ultime, perfettamente formate nel momento della schiusa, raggiungono nel mese di settembre la grandezza di seppioline. Va detto altresì, che da tempo immemore, le seppie femmine piene di uova, provenienti dall’Alto Adriatico, nei mesi di marzo, aprile e maggio, vengono a riprodursi nel Golfo di Manfredonia. Le seppioline “i seccetèlle” vengono pescate sottocosta (fino a un miglio e mezzo dalla battigia) con reti a strascico. Un tempo, la pesca di queste piccolissime seppie era abbondante. Negli ultimi anni, la loro cattura è diminuita drasticamente.

Va detto, che per la loro prelibatezza, i commercianti di pesce baresi, compravano “i scarpètte”, appena pescate e vendute all’asta nel nostro mercato ittico, pagandole a qualsiasi prezzo. Ma anche i nostri “iadechére”o “iatechére”, li acquistavano (li comprano tuttora), e dopo averle eviscerate e rese croccanti, le vendevano nei mercatini, nelle pescherie e ai ristoranti locali. Quando invece, c’era pesca abbondante di seppioline, i commercianti all’ingrosso di pesce locali, li trasportavano, con i loro automezzi frigoriferi, insieme a crostacei, pesci e ad altri molluschi, nei grandi mercati di pesce del Nord Italia, dove il guadagno era (ed è tuttora) maggiore. I nostri grossisti di pesce, prima di inviarle, nei mercati ittici del Nord, le evisceravano, eliminando la sacca d’inchiostro e la pelle dalla pancia (lo fanno tuttora) e le battevano “l’arrecciavene” fino a farle diventare croccanti. Personalmente, devo dire, che chi mi ha insegnato a pulire bene le seppioline “i scarpètte” per gustarle crude, è stato anni fa mio suocero, Salvatore Grieco.

Questi, che è stato tra l’altro, sin da giovane età, un bravo pescatore e comandante di barche a vela e di motopescherecci, dopo un incidente ad una gamba, ha lasciato il mestiere di pescatore ed ha lavorato per anni alle dipendenze dell’Ospedale Civile di Manfredonia. Ricordo, che quando portava a casa sua, le seppioline appena pescate, poste in un telaio di legno, li teneva per qualche ora in un grosso congelatore, per rendere più facile la pulizia delle stesse. Eliminava, prima di tutto “u scurze” l’osso e le interiora, facendo attenzione “au fole” alla sacca nera.

Poi toglieva la pelle dalla pancia e dalla testa e da quest’ultima, estraeva la bocca posta al centro della testa, costituita da due mascelle con becco, denominate in loco “u mòneche e a mòneche”.

Dopo averle lavate ben bene, le bagnava con acqua di mare e le poneva in un cesto di giunchi, dove le scuoteva per almeno una ventina di minuti, fino a farle “arreccè” e diventare “callose”, croccanti. A conclusione, di questa operazione, le conservava in un contenitore nel frigorifero. All’ora di pranzo, le metteva in un grosso piatto al centro tavola, dove con gusto e in breve tempo, venivano mangiate crude, come antipasto di mare, da tutti i commensali. Deliziosamente appetitose, in loco, la maggior parte delle persone, quando hanno tuttora la possibilità di reperirle sulle bancarelle dei pescivendoli, già “pulezzetete e arreccete”, gradiscono mangiarle crude come antipasto di mare, condite con un po’ di pepe, limone e olio extravergine di oliva. C’è invece, chi li predilige, condite con olio extravergine di oliva, prezzemolo tritato, limone e un pizzico di sale. Ricordo, che mio suocero, le preferiva, alla maniera marinara, solo con un po’ di pepe. Personalmente, tuttora, quando ho l’occasione di acquistarle, le preferisco mangiare sempre crude, condite con un po’ di olio extravergine di oliva e limone. “Uagnì”, che dire, sono una vera delizia per il palato. “I Scarpette” (le seppioline) a Manfredonia, si cucinano anche, in tanti altri modi, ma “a morta lore ji u crute!”.

**Nel prossimo articolo: Il crudo di mare preparato con i “calamaretti novelli”. Delicati e gustosissimi, i calamaretti appartengono sempre alla famiglia dei molluschi. Pescati tuttora nel Golfo di Manfredonia, sono anch’essi, una prelibatezza straordinaria, se preparati e mangiati sempre come antipasto di mare.