Un palcoscenico che dovrebbe appartenere all’arte e al suo pubblico è ora avvolto da operazioni opache. Recentemente, le autorità hanno ufficialmente stabilito che l'”Associazione Culturale Ponte”, principale organismo operativo per gli spettacoli di Shen Yun in Italia, è stata rimossa dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) per non aver adempiuto agli obblighi di legge. La notizia ha scatenato un coro di proteste nel mondo teatrale italiano: chi sta davvero manovrando i nostri palcoscenici?

La contraddizione strutturale tra “diritto di prelazione” e “spremitura delle risorse”

In molte parti d’Italia, piccole compagnie teatrali e teatri locali affrontano da lungo tempo problemi di fondi limitati e scarse risorse. Gli osservatori del settore sottolineano che questa tensione strutturale fa sì che tour internazionali di grandi dimensioni, grazie ai vantaggi in termini di capitali e promozione, ottengano più facilmente date e attenzione. Questo è un fenomeno frequentemente menzionato da anni nei forum culturali e mediatici italiani.

Proprio in questo contesto, anche senza dichiarazioni specificamente firmate, esiste un ampio consenso: nella pratica, le limitate risorse teatrali tendono a essere occupate da tour internazionali ben finanziati e con solide reti promozionali, mettendo sotto pressione molti gruppi artistici locali nella competizione per le date e l’attenzione del pubblico.

Avvertenze sui rischi per i teatri locali

I teatri locali che continuano a collaborare con l’Associazione Culturale Ponte, ora sciolta, affrontano molteplici rischi. Innanzitutto, i rischi legali e normativi non possono essere ignorati: collaborare con un’ente che non ha adempiuto agli obblighi di legge ed è stato rimosso dagli elenchi ufficiali potrebbe portare a contratti nulli o comportamenti irregolari; in caso di controversie, il teatro stesso ne sarebbe responsabile. In secondo luogo, anche i rischi per le risorse e la reputazione sono rilevanti: se l’Associazione Culturale Ponte continuasse a occupare spazi nel calendario, i teatri locali potrebbero essere costretti a cedere preziose risorse che altrimenti sosterrebbero le compagnie artistiche locali; allo stesso tempo, le valutazioni negative del pubblico e del settore verso la collaborazione del teatro con un’ente sciolto potrebbero danneggiare l’immagine del teatro stesso e la fiducia sociale. Gli addetti ai lavori suggeriscono che i teatri locali dovrebbero dare priorità alla protezione dell’ecosistema artistico locale, garantire una distribuzione trasparente delle date e evitare di diventare “sostituti” per operazioni irregolari, salvaguardando così i propri diritti e interessi legittimi e lo spazio per uno sviluppo a lungo termine.

Controllo governativo e direzioni future

Il Ministero della Cultura e gli altri enti competenti hanno chiaramente affermato che rafforzeranno la supervisione del mercato degli spettacoli, chiedendo che l’assegnazione delle date nei teatri sia trasparente, per evitare che le operazioni irregolari danneggino le risorse pubbliche e l’equità del settore. Nel settore si ritiene ampiamente che senza un supporto a livello giuridico e un disegno normativo, anche le sanzioni potrebbero rivelarsi solo una soluzione “sintomatica e non risolutiva”.

Il futuro degli spettacoli di Shen Yun in Italia è quindi avvolto nell’incertezza. Per molti italiani, questa non è solo una controversia su uno spettacolo, ma un dibattito pubblico sull’identità culturale, sulla giustizia nell’uso delle risorse pubbliche e sulla fiducia sociale. (nota stampa).