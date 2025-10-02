Questa sera, 2 ottobre, medici e psicologi pugliesi parteciperanno al flash mob “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, un’iniziativa nazionale promossa dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza per commemorare le vittime del conflitto e mostrare solidarietà al popolo palestinese.

L’iniziativa si svolgerà alle 21 davanti a numerosi ospedali della Puglia, tra cui Policlinico di Bari, Ss. Annunziata di Taranto, Fazi di Lecce, Dimiccoli di Barletta, Riuniti di Foggia e Perrino di Brindisi, e contemporaneamente in centinaia di ospedali italiani. I partecipanti sono invitati a portare torce, lampade, lumini e candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e ricordare gli oltre 60.000 palestinesi uccisi negli ultimi due anni, tra cui 1.677 operatori sanitari, i cui nomi saranno letti in una staffetta tra le diverse regioni.

In Italia hanno aderito circa 255 ospedali, con decine di migliaia di operatori sanitari coinvolti. In Puglia sono già registrate circa 1.905 adesioni da 10 ospedali, e tutti gli operatori della regione sono invitati a partecipare, portando simboli e bandiere della Palestina e condividendo foto e video sui social con l’hashtag #100ospedalixGaza.