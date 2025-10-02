Il Comune di Manfredonia ha avviato una nuova fase del Piano delle alienazioni immobiliari 2025-2027, deliberato dalla Giunta lo scorso dicembre e attuato con determinazione dirigenziale del 22 maggio 2025. L’iniziativa punta a valorizzare e rimettere sul mercato immobili non più strategici, generando al contempo nuove entrate per il bilancio comunale.

L’asta pubblica si terrà il 15 ottobre 2025 alle ore 12.00, attraverso la piattaforma telematica della Centrale Unica di Committenza “CUC del Tavoliere” (https://cucdeltavoliere.traspare.com).

Un piano strategico di dismissione

La vendita degli immobili comunali rientra in una logica di razionalizzazione del patrimonio pubblico, destinando i beni non più funzionali a privati e imprese, con l’obiettivo di attrarre investimenti e rigenerare aree sottoutilizzate. Il piano comprende terreni edificabili, aree con manufatti, chioschi, immobili artigianali e commerciali e abitazioni residenziali, offrendo opportunità sia agli operatori economici sia ai cittadini.

I beni in vendita

Il Sesto Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile ha dettagliato i dodici lotti oggetto dell’asta:

Lotto 1 : terreno edificabile nel Programma Gozzini – 384.880 euro

: terreno edificabile nel Programma Gozzini – Lotto 2 : aree e immobili in via Tratturo del Carmine – 680.000 euro

: aree e immobili in via Tratturo del Carmine – Lotto 3 : chiosco “La Rotonda” tra viale Miramare e viale Beccarini – 246.937 euro

: chiosco “La Rotonda” tra viale Miramare e viale Beccarini – Lotti 4-7 : immobili artigianali e commerciali a Borgo Mezzanone – valori da 7.600 a 31.200 euro

: immobili artigianali e commerciali a Borgo Mezzanone – valori da Lotti 8-9 : abitazioni a Borgo Mezzanone – 26.800 e 42.420 euro

: abitazioni a Borgo Mezzanone – Lotto 10 : chiosco bar sul Lungomare del Sole – 95.702 euro

: chiosco bar sul Lungomare del Sole – Lotto 11 : chiosco con area annessa in Piazzale Ferri – 83.781 euro

: chiosco con area annessa in Piazzale Ferri – Lotto 12: area sottostante il chiosco-bar di viale del Commercio – 30.236 euro

Il valore complessivo delle stime supera 1,6 milioni di euro, rappresentando un’operazione significativa per le casse comunali.

Modalità di partecipazione

La procedura si svolgerà interamente online secondo le regole del disciplinare di gara disponibile sulla piattaforma digitale. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici seguiranno il Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005).

Il bando integrale può essere consultato sul sito ufficiale del Comune di Manfredonia: www.comune.manfredonia.fg.it.