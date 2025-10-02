Con la determinazione dirigenziale n. 1801, a firma della dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, responsabile del Settore II “Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica”, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato il calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali di via Dante Alighieri e di via Scaloria per la stagione agonistica e scolastica 2025/2026.

La procedura di concertazione con le associazioni

Come previsto dal regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi (deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 1° luglio 1999), entro il 30 settembre le associazioni e le istituzioni scolastiche hanno presentato le proprie richieste di utilizzo. Successivamente, il 16 settembre, si è svolta una riunione con le realtà sportive interessate per definire in maniera condivisa la programmazione delle attività

Il calendario approvato tiene conto delle esigenze espresse, valutate secondo i criteri di priorità fissati dal regolamento comunale, e della disponibilità del personale addetto alla custodia degli impianti.

La dirigente ha autorizzato le associazioni che hanno presentato regolare istanza ad utilizzare gli impianti sportivi a partire dal 6 ottobre 2025, nel pieno rispetto degli orari assegnati e delle regole fissate. In particolare: eventuali scambi di orari tra le associazioni dovranno essere comunicati e autorizzati preventivamente dal dirigente competente; le associazioni sono obbligate a rispettare rigorosamente le fasce orarie assegnate, senza possibilità di utilizzo oltre i limiti concessi; la gestione delle emergenze (vigili del fuoco, sanitari, ambulanze) ricade interamente sulle associazioni autorizzate, che dovranno garantire la presenza dei presidi adeguati

Il provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune e sarà pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Con l’approvazione del calendario, le società sportive e le scuole di Manfredonia potranno avviare regolarmente le proprie attività, garantendo la piena fruizione delle strutture comunali e favorendo la promozione dello sport a livello cittadino e scolastico.