Home // Manfredonia // Manfredonia, approvato il calendario per l’uso degli impianti sportivi comunali

CALENDARIO Manfredonia, approvato il calendario per l’uso degli impianti sportivi comunali

Approvato il calendario di utilizzo degli impianti di via Dante Alighieri e di via Scaloria per la stagione agonistica e scolastica 2025/2026

Manfredonia, approvato il calendario per l’uso degli impianti sportivi comunali

PalaDante - Fonte Immagine: directmap.info

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Con la determinazione dirigenziale n. 1801, a firma della dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda, responsabile del Settore II “Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica”, il Comune di Manfredonia ha ufficialmente approvato il calendario di utilizzo degli impianti sportivi comunali di via Dante Alighieri e di via Scaloria per la stagione agonistica e scolastica 2025/2026.

La procedura di concertazione con le associazioni
Come previsto dal regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi (deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 1° luglio 1999), entro il 30 settembre le associazioni e le istituzioni scolastiche hanno presentato le proprie richieste di utilizzo. Successivamente, il 16 settembre, si è svolta una riunione con le realtà sportive interessate per definire in maniera condivisa la programmazione delle attività

Il calendario approvato tiene conto delle esigenze espresse, valutate secondo i criteri di priorità fissati dal regolamento comunale, e della disponibilità del personale addetto alla custodia degli impianti.

La dirigente ha autorizzato le associazioni che hanno presentato regolare istanza ad utilizzare gli impianti sportivi a partire dal 6 ottobre 2025, nel pieno rispetto degli orari assegnati e delle regole fissate. In particolare: eventuali scambi di orari tra le associazioni dovranno essere comunicati e autorizzati preventivamente dal dirigente competente; le associazioni sono obbligate a rispettare rigorosamente le fasce orarie assegnate, senza possibilità di utilizzo oltre i limiti concessi; la gestione delle emergenze (vigili del fuoco, sanitari, ambulanze) ricade interamente sulle associazioni autorizzate, che dovranno garantire la presenza dei presidi adeguati

Il provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del Comune e sarà pubblicato all’Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi.

Con l’approvazione del calendario, le società sportive e le scuole di Manfredonia potranno avviare regolarmente le proprie attività, garantendo la piena fruizione delle strutture comunali e favorendo la promozione dello sport a livello cittadino e scolastico.

