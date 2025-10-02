Edizione n° 5841

BALLON D'ESSAI

TEMPI // Perrini (FdI): “Piemontese conferma assenza di tagli ma deve chiarire i tempi di realizzazione”
1 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

PRECIPITA // Tragedia a Sabaudia: velivolo militare precipita nel Parco del Circeo, due morti
1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia celebra San Francesco d’Assisi 2025

FESTA Manfredonia celebra San Francesco d’Assisi 2025

Chiesa Santa Maria delle Grazie: un programma ricco di spiritualità, solidarietà e tradizione nel Giubileo della Speranza

Manfredonia celebra San Francesco d’Assisi 2025

SAN FRANCESCO D'ASSISI, FESTA A MANFREDONIA (PH ANTONIO TROIANO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia si prepara a vivere con intensità la Festa di San Francesco d’Assisi 2025, inserita nel Giubileo della Speranza e nell’8° Centenario del Cantico delle Creature. La comunità della Chiesa di Santa Maria delle Grazie propone un ricco calendario di appuntamenti, che unisce liturgia, preghiera, musica e momenti di fraternità.

Il cammino della Novena: fede e riflessione

Dal 25 settembre al 3 ottobre, ogni giorno la comunità si raccoglierà alle ore 7.45 e alle 18.15 per lodi, novena e Santa Messa, scandendo così il percorso di preparazione alla solennità.

Giovedì 25 settembre si aprirà con l’anniversario dell’ordinazione presbiterale del Padre Guardiano e la presentazione della nuova fraternità.

Venerdì 26 settembre, il tema sarà il “Laudato si’” per tutte le creature, mentre sabato 27 la riflessione riguarderà chi soffre malattie e tribolazioni.

Domenica 28 settembre, giornata di particolare rilievo, si vivrà la commemorazione di Maria che scioglie i nodi e la Giornata della Carità, dedicata a malati e anziani.

Nei giorni successivi, spazio a momenti di fraternità, alla celebrazione del 25° anniversario di ordinazione di don Francesco De Rienzo e a un ricordo speciale per i nonni, il 2 ottobre, giorno degli Angeli Custodi.

Il 3 ottobre, vigilia della festa, la comunità celebrerà il Transito di San Francesco, nella suggestiva fiaccolata con partenza dalla Cattedrale.

Il giorno della festa: 4 ottobre

Il sabato 4 ottobre, Manfredonia renderà omaggio al Patrono d’Italia con tre celebrazioni eucaristiche (ore 8.00, 10.30 e 11.30, quest’ultima presieduta da mons. Franco Moscone). Alle ore 18.00 sarà accesa la lampada votiva in piazza e seguirà la solenne processione per le vie cittadine, con il tradizionale itinerario che toccherà l’Ospedale, via Tribuna, via Magazzini, via Antiche Mura e piazza del Popolo, fino al rientro in chiesa.

Ad accompagnare i festeggiamenti ci saranno la banda musicale “Città di Manfredonia”, diretta dal maestro Giovanni Esposto, e le luminare della Ditta Illumination. La serata si concluderà con spettacolari fuochi pirotecnici.

Festa del Cantico delle Creature

Il giorno successivo, domenica 5 ottobre, sarà dedicato al Cantico delle Creature, con messe al mattino e una solenne celebrazione alle ore 19.00. In serata, spazio alla musica con il concerto corale “Tu sei Laudato”, che vedrà la partecipazione dell’Ensemble Vocale di Manfredonia e di altri cori cittadini.

Una festa di comunità

La celebrazione di San Francesco d’Assisi a Manfredonia non è solo un evento religioso, ma un segno di unità e speranza per tutta la città. Un’occasione per riscoprire l’attualità del messaggio del Santo, fatto di semplicità, amore per il creato e attenzione agli ultimi.

La Famiglia Francescana ringrazia quanti hanno contribuito all’organizzazione, invitando i fedeli e i cittadini a partecipare con devozione e spirito di comunità.

Manfredonia celebra San Francesco d’Assisi 2025

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.