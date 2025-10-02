Manfredonia celebra San Francesco d’Assisi 2025

Manfredonia si prepara a vivere con intensità la Festa di San Francesco d’Assisi 2025, inserita nel Giubileo della Speranza e nell’8° Centenario del Cantico delle Creature. La comunità della Chiesa di Santa Maria delle Grazie propone un ricco calendario di appuntamenti, che unisce liturgia, preghiera, musica e momenti di fraternità.

Il cammino della Novena: fede e riflessione

Dal 25 settembre al 3 ottobre, ogni giorno la comunità si raccoglierà alle ore 7.45 e alle 18.15 per lodi, novena e Santa Messa, scandendo così il percorso di preparazione alla solennità.

Giovedì 25 settembre si aprirà con l’anniversario dell’ordinazione presbiterale del Padre Guardiano e la presentazione della nuova fraternità.

Venerdì 26 settembre, il tema sarà il “Laudato si’” per tutte le creature, mentre sabato 27 la riflessione riguarderà chi soffre malattie e tribolazioni.

Domenica 28 settembre, giornata di particolare rilievo, si vivrà la commemorazione di Maria che scioglie i nodi e la Giornata della Carità, dedicata a malati e anziani.

Nei giorni successivi, spazio a momenti di fraternità, alla celebrazione del 25° anniversario di ordinazione di don Francesco De Rienzo e a un ricordo speciale per i nonni, il 2 ottobre, giorno degli Angeli Custodi.

Il 3 ottobre, vigilia della festa, la comunità celebrerà il Transito di San Francesco, nella suggestiva fiaccolata con partenza dalla Cattedrale.

Il giorno della festa: 4 ottobre

Il sabato 4 ottobre, Manfredonia renderà omaggio al Patrono d’Italia con tre celebrazioni eucaristiche (ore 8.00, 10.30 e 11.30, quest’ultima presieduta da mons. Franco Moscone). Alle ore 18.00 sarà accesa la lampada votiva in piazza e seguirà la solenne processione per le vie cittadine, con il tradizionale itinerario che toccherà l’Ospedale, via Tribuna, via Magazzini, via Antiche Mura e piazza del Popolo, fino al rientro in chiesa.

Ad accompagnare i festeggiamenti ci saranno la banda musicale “Città di Manfredonia”, diretta dal maestro Giovanni Esposto, e le luminare della Ditta Illumination. La serata si concluderà con spettacolari fuochi pirotecnici.

Festa del Cantico delle Creature

Il giorno successivo, domenica 5 ottobre, sarà dedicato al Cantico delle Creature, con messe al mattino e una solenne celebrazione alle ore 19.00. In serata, spazio alla musica con il concerto corale “Tu sei Laudato”, che vedrà la partecipazione dell’Ensemble Vocale di Manfredonia e di altri cori cittadini.

Una festa di comunità

La celebrazione di San Francesco d’Assisi a Manfredonia non è solo un evento religioso, ma un segno di unità e speranza per tutta la città. Un’occasione per riscoprire l’attualità del messaggio del Santo, fatto di semplicità, amore per il creato e attenzione agli ultimi.

La Famiglia Francescana ringrazia quanti hanno contribuito all’organizzazione, invitando i fedeli e i cittadini a partecipare con devozione e spirito di comunità.