Edizione n° 5841

BALLON D'ESSAI

TEMPI // Perrini (FdI): “Piemontese conferma assenza di tagli ma deve chiarire i tempi di realizzazione”
1 Ottobre 2025 - ore  09:30

CALEMBOUR

PRECIPITA // Tragedia a Sabaudia: velivolo militare precipita nel Parco del Circeo, due morti
1 Ottobre 2025 - ore  11:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, monopattini e bici elettriche in centro: “L’ordinanza va bene, ma ci sono stati sequestri e sanzioni?”

ORDINANZA Manfredonia, monopattini e bici elettriche in centro: “L’ordinanza va bene, ma ci sono stati sequestri e sanzioni?”

Crescono le domande sull’applicazione delle sanzioni previste dall’ordinanza comunale e su quanti siano i sequestri effettivi

Manfredonia, monopattini e bici elettriche in centro: “L'ordinanza va bene, ma ci sono stati sequestri e sanzioni?"

IMMAGINE D'ARCHIVIO, MANFREDONIA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – È trascorso più di un mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza comunale n. 119, che vieta il transito di monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e altri dispositivi di micromobilità nella ZTL del centro cittadino.

Nonostante il divieto, Corso Manfredi e le aree circostanti continuano a essere attraversati ogni sera da mezzi elettrici che si muovono tra i pedoni, creando situazioni di rischio.

A denunciarlo sono residenti e commercianti della zona, che segnalano un controllo ritenuto insufficiente: «Il corso resta percorso da bici e monopattini, soprattutto nelle ore serali, nonostante il divieto sia ormai in vigore da settimane», affermano alcuni esercenti.

Il provvedimento prevede sanzioni amministrative e, nei casi previsti, anche il sequestro dei mezzi. Tuttavia, resta aperto l’interrogativo su quante contravvenzioni siano state elevate e quanti sequestri siano stati eseguiti dalla Polizia Locale dall’inizio dell’applicazione dell’ordinanza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Spesso gli attori sono belli come li si vede sullo schermo. Ma sono molto più infelici di quanto non appaia e non si sappia.” (Claudia Cardinale)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.