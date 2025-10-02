MANFREDONIA – È trascorso più di un mese dall’entrata in vigore dell’ordinanza comunale n. 119, che vieta il transito di monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e altri dispositivi di micromobilità nella ZTL del centro cittadino.

Nonostante il divieto, Corso Manfredi e le aree circostanti continuano a essere attraversati ogni sera da mezzi elettrici che si muovono tra i pedoni, creando situazioni di rischio.

A denunciarlo sono residenti e commercianti della zona, che segnalano un controllo ritenuto insufficiente: «Il corso resta percorso da bici e monopattini, soprattutto nelle ore serali, nonostante il divieto sia ormai in vigore da settimane», affermano alcuni esercenti.

Il provvedimento prevede sanzioni amministrative e, nei casi previsti, anche il sequestro dei mezzi. Tuttavia, resta aperto l’interrogativo su quante contravvenzioni siano state elevate e quanti sequestri siano stati eseguiti dalla Polizia Locale dall’inizio dell’applicazione dell’ordinanza.