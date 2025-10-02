Manfredonia – Con l’ordinanza n. 51/2025, il Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Capitano di Fregata Marco Pepe, ha disposto importanti novità riguardanti la pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento marittimo di Manfredonia.
Il provvedimento recepisce la richiesta avanzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano e tiene conto del parere tecnico-scientifico dell’Università di Bari, puntando a garantire la tutela delle risorse marine e la sostenibilità delle attività di pesca.
Stop alla pesca delle vongole
Dal 1° al 30 ottobre 2025 sarà sospesa la pesca delle “vongole venus spp” (Chamelea gallina). La decisione rientra nel quadro delle misure di gestione delle risorse marine, volte a favorire i processi riproduttivi e la sopravvivenza della specie. Durante questo periodo, i pescatori potranno dedicarsi ad altre attività solo previa comunicazione alla Capitaneria di Porto.
Cannolicchi: regole più rigide
Contestualmente, l’ordinanza introduce nuove disposizioni per la pesca del cannolicchio (Ensis minor), che sarà consentita a partire dal 2 ottobre 2025. Le regole prevedono:
-
solo due giornate di pesca settimanali (lunedì e giovedì);
-
un limite massimo di 72 kg di cattura giornaliera per imbarcazione;
-
possibilità di recupero in caso di maltempo, con comunicazione tempestiva alla Capitaneria;
-
punti di sbarco esclusivamente nei porti di Lesina (Acquarotta) e Capoiale;
-
obbligo di sbarco entro le ore 12 a Lesina e entro le ore 15 a Capoiale.
Inoltre, tre imbarcazioni per ogni giornata di pesca saranno incaricate del monitoraggio scientifico delle catture, tramite raccolta di dati biometrici.
Altre specie e disposizioni finali
Per quanto riguarda gli altri molluschi, la pesca continuerà secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2000. L’ordinanza stabilisce anche le sanzioni per i trasgressori, che potranno incorrere in multe ai sensi del decreto legislativo 4/2012 o del Codice della Navigazione.
Il provvedimento abroga la precedente ordinanza n. 37/2025 e sarà reso pubblico attraverso il sito istituzionale della Guardia Costiera.