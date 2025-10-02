E’ il caso di una media impresa locale, che dal 25 AGOSTO (avete letto bene, DA PIÙ DI UN MESE!) ha il proprio accesso visibilmente limitato da un cavo pendente, sospeso in altezza tra m. 1,80 e m. 1,50, a seguito del cedimento del traliccio esistente all’interno dell’area COMUNALE.
Ciò, nonostante siano stati prontamente allertati i vigili urbani e del fuoco, i quali hanno definito il contesto in termini di MASSIMA PERICOLOSITÀ, dopo i sopralluoghi.
In conseguenza di quanto accaduto, i mezzi di trasporto, alti m. 4,40, non sono in grado di accedere all’azienda, mentre i titolari hanno già subito danni, con evidenti rischi per i lavoratori.
Di quale sviluppo vogliamo parlare??
2 commenti su "Manfredonia, Ugo Galli (FI): “Aziende dell’area industriale costrette a situazioni incredibili”"
Ecco un altro esempio di operatività ordinaria disattesa… ma gli addetti agli uffici comunali e chi li dirige giocano a dama, scacchi o solitari…
Cose inverosibili in altre realtà.
Un aneddoto riferitomi da un mio amico la cui figlia risiede in una cittadina del centro nord, abitante in un quartiere nuovo constato la carenza di pubblica illuminazione (un palo) in un tratto di strada ed andò dal sindaco, lo stesso prese atto di quanto esposto ed in due giorni fu impiantato il palo di pubblica illuminazione. Ha fatto seguito, da parte dell’amico, di una telefonata di ringraziamento al sindaco il quale ha risposto, sintetizzando: “Dovere”.
Questa è presenza concreta sia civile che politica…
Dubito che al Nord ci si rivolga al Sindaco per un palo della luce ma direttamente agli uffici interessati. Purtroppo è una nostra abitudine andare dal politico di turno anche per le inizie.