Manfredonia, Ugo Galli (FI): "Aziende dell'area industriale costrette a situazioni incredibili"

“La domanda è la seguente: quale sviluppo si può immaginare nell’area industriale, se le aziende devono fronteggiare situazioni INCREDIBILI??



E’ il caso di una media impresa locale, che dal 25 AGOSTO (avete letto bene, DA PIÙ DI UN MESE!) ha il proprio accesso visibilmente limitato da un cavo pendente, sospeso in altezza tra m. 1,80 e m. 1,50, a seguito del cedimento del traliccio esistente all’interno dell’area COMUNALE.



Ciò, nonostante siano stati prontamente allertati i vigili urbani e del fuoco, i quali hanno definito il contesto in termini di MASSIMA PERICOLOSITÀ, dopo i sopralluoghi.



In conseguenza di quanto accaduto, i mezzi di trasporto, alti m. 4,40, non sono in grado di accedere all’azienda, mentre i titolari hanno già subito danni, con evidenti rischi per i lavoratori.



Di quale sviluppo vogliamo parlare??

Amministrazione La Marca SVEGLIA!