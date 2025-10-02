Edizione n° 5842

2 Ottobre 2025 - ore  11:41

2 Ottobre 2025 - ore  12:57

Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo, lavori Aqp per migliorare la rete idrica: prevista sospensione del servizio

AQP Monte Sant’Angelo, lavori Aqp per migliorare la rete idrica: prevista sospensione del servizio

I lavori si concentreranno sulla sostituzione e sull’adeguamento di tratti di condotte ormai vetuste

Monte Sant'Angelo. Panoramica Sud, chiusura parziale per lavori AQP dal 3 al 10 settembre 2025 

Panoramica Monte Sant'Angelo - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Bari, 2 ottobre 2025 – Disagi in vista per i cittadini di Monte Sant’Angelo (FG). Acquedotto Pugliese ha infatti programmato un intervento di manutenzione straordinaria volto al potenziamento e all’efficientamento della rete idrica comunale. L’operazione si inserisce nel più ampio piano regionale di investimenti destinato a ridurre le perdite d’acqua e ad aumentare l’affidabilità del servizio idrico, soprattutto nei centri urbani con maggiore fragilità infrastrutturale.

L’intervento tecnico

I lavori si concentreranno sulla sostituzione e sull’adeguamento di tratti di condotte ormai vetuste, spesso soggette a guasti e dispersioni. Si tratta di un’azione che rientra tra gli interventi strategici di Aqp, finalizzati non solo a garantire la continuità del servizio ma anche a migliorare la qualità complessiva della distribuzione idrica.

Secondo quanto comunicato, l’attività richiederà la sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua in tutto l’abitato di Monte Sant’Angelo. La chiusura dei rubinetti avverrà a partire dalle ore 17:00 di lunedì 6 ottobre 2025 e si protrarrà fino alle ore 06:00 del giorno successivo, martedì 7 ottobre, per una durata complessiva di 13 ore.

Disagi previsti per i cittadini

Durante l’interruzione del servizio, i maggiori disagi si verificheranno negli edifici sprovvisti di autoclavi e di riserve idriche adeguate. In questi casi, infatti, la capacità di accumulo sarà insufficiente a garantire i consumi ordinari.

Acquedotto Pugliese ha invitato i residenti a razionalizzare l’uso dell’acqua durante le ore di sospensione, privilegiando le necessità primarie e rinviando, se possibile, le attività che richiedono un maggiore consumo. “I comportamenti virtuosi degli utenti – spiegano da Aqp – costituiscono una variabile fondamentale per ridurre i disagi e favorire la ripresa regolare del servizio”.

Un piano di efficientamento più ampio

L’intervento a Monte Sant’Angelo non rappresenta un caso isolato, ma fa parte di un più vasto programma di investimenti infrastrutturali messi in campo da Acquedotto Pugliese negli ultimi anni. Obiettivo dichiarato: combattere la dispersione idrica, un problema che storicamente interessa il Mezzogiorno e che, in alcune aree, raggiunge percentuali critiche.

La modernizzazione delle reti, insieme alla digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio, dovrebbe garantire un miglioramento progressivo della qualità del servizio, assicurando portata e pressione adeguate anche nei periodi di maggiore richiesta.

Comunicazione e assistenza

Per tutta la durata delle operazioni, Acquedotto Pugliese ricorda che saranno attivi i consueti canali di informazione e assistenza ai cittadini. In caso di necessità, gli utenti potranno consultare il sito ufficiale o rivolgersi al numero verde aziendale.

Le raccomandazioni finali

In attesa del ripristino dell’erogazione, previsto per l’alba del 7 ottobre, l’azienda invita la popolazione a dotarsi per tempo di scorte d’acqua da utilizzare nelle ore di interruzione. Tra le raccomandazioni principali:

  • riempire bottiglie e contenitori destinati all’uso domestico;

  • evitare sprechi;

  • limitare i consumi agli usi strettamente necessari.

Lascia un commento

