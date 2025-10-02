Edizione n° 5843

Home // Attualità // Oggi si festeggia l’onomastico di Angelo: origini, significato e curiosità

ONOMASTICO Oggi si festeggia l’onomastico di Angelo: origini, significato e curiosità

Il 2 ottobre, giorno dedicato agli Angeli Custodi, si celebra l’onomastico di Angelo, un nome tra i più diffusi in Italia

Oggi si festeggia l’onomastico di Angelo: origini, significato e curiosità

San Angelo di Gerusalemme - Fonte Immagine: wikipedia.org

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Attualità // Manfredonia //

Il 2 ottobre, giorno dedicato agli Angeli Custodi, si celebra l’onomastico di Angelo, un nome tra i più diffusi in Italia e ricco di spiritualità. In alcune regioni, però, la ricorrenza viene legata anche al 5 maggio, data della memoria di San Angelo da Gerusalemme, martire carmelitano vissuto nel XIII secolo.

Il nome Angelo deriva dal latino Angelus, a sua volta dal greco ánghelos, che significa “messaggero”. Nella tradizione cristiana, infatti, gli angeli sono gli inviati di Dio, portatori della sua volontà e custodi degli uomini. Si tratta di un nome che richiama purezza, protezione e fede, e non a caso ha mantenuto una grande popolarità in Italia: basti pensare alle sue varianti femminili come Angela, Angelica e composti come Michelangelo.

Oltre alla celebrazione del 2 ottobre, il calendario cristiano ricorda anche San Angelo di Gerusalemme, nato nella Città Santa nel 1185 da una famiglia di origine ebraica convertita al cristianesimo. Entrato giovanissimo nell’Ordine carmelitano, Angelo si distinse per la sua predicazione forte contro le eresie e i soprusi.

Fu assassinato a Licata, in Sicilia, nel 1220, durante una missione pastorale. Da allora è venerato come martire e protettore della città. La sua memoria liturgica cade il 5 maggio.

Il nome Angelo è particolarmente diffuso in tutta Italia, con una forte presenza al Sud e al Centro. Nel tempo ha dato origine a molteplici varianti, soprannomi e diminutivi affettuosi come Angiolino, Nino, Lino. Secondo l’ISTAT, Angelo rimane ancora oggi un nome scelto con frequenza dai genitori italiani, grazie alla sua forza simbolica e alla tradizione religiosa che lo accompagna.

Oggi è l’occasione giusta per fare gli auguri a tutti coloro che portano questo nome dal significato speciale. Come da tradizione, non mancano i messaggi di auguri e le frasi ispirate agli angeli, simbolo di protezione, luce e speranza.

