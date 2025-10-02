PNRR, a Foggia via ai lavori per il nuovo impianto di atletica indoor

Il Comune di Foggia accelera sul fronte degli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con una determinazione dirigenziale approvata a settembre 2025, è stato disposto l’estendimento dell’impegno di spesa per il servizio di sorveglianza archeologica necessario durante i lavori di realizzazione del nuovo impianto indoor destinato all’atletica leggera e per il recupero delle strutture outdoor del Campo Scuola CONI “N. Mondelli – L. Colella”.

Il progetto, identificato dal CUP B75B22000200006, rientra nella Missione 5 del PNRR – Componente 2, dedicata a infrastrutture sociali, famiglie e comunità – e in particolare nell’investimento 3.1, mirato a sport e inclusione sociale. L’opera è finanziata con fondi europei Next Generation EU e punta a restituire alla città un centro sportivo moderno, funzionale e in grado di ospitare attività agonistiche e scolastiche.

L’appalto e i lavori in corso

L’appalto è stato affidato alla Parente Lavori S.r.l., con sede a Roma, per un importo complessivo di circa 2,9 milioni di euro, successivamente rimodulato fino a oltre 4,2 milioni in sede di approvazione del progetto esecutivo. L’intervento prevede la costruzione ex novo di una struttura indoor dedicata all’atletica leggera e la riqualificazione dell’impianto esistente, da tempo bisognoso di manutenzione straordinaria.

Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnera Irene Licari, dirigente dell’Area 9 – Opere Pubbliche PNRR del Comune di Foggia, che ha coordinato l’iter amministrativo, dalla progettazione fino alla gestione delle gare e dei collaudi.

Sorveglianza archeologica: un tassello obbligato

Come richiesto dalla normativa nazionale, ogni grande cantiere che insiste su aree potenzialmente sensibili dal punto di vista archeologico deve essere affiancato da un’attività di controllo e tutela. Per questo motivo, già con una precedente determina di maggio 2025, era stato affidato il servizio di sorveglianza all’archeologo Pier Fabio Savino Piemontese, professionista con studio a Foggia.

Il compenso previsto, sulla base del prezzario nazionale ArcheoImprese 2023, è di 50 euro l’ora per ogni ora effettiva di scavo, oltre a un corrispettivo fisso di 500 euro per la relazione tecnica finale da trasmettere alla Soprintendenza. In un primo momento l’incarico era stato quantificato in 30 ore di lavoro, ma l’andamento del cantiere ha reso necessaria un’integrazione: il Comune ha infatti deliberato di estendere il servizio per ulteriori 73 ore, con un impegno di spesa aggiuntivo pari a 5.265,52 euro IVA inclusa.

Un progetto atteso dalla città

Il Campo Scuola CONI “Mondelli – Colella” rappresenta da decenni un punto di riferimento per lo sport cittadino. Tuttavia, l’impianto versava in condizioni di progressivo degrado, con strutture ormai obsolete e non più rispondenti agli standard richiesti per le attività agonistiche e federali.

