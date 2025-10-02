Edizione n° 5842

Home // Cronaca // Social Freezing, via libera a 15 domande di finanziamento in Capitanata

CAPITANATA Social Freezing, via libera a 15 domande di finanziamento in Capitanata

Tecnica di crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – Quindici donne della provincia di Foggia potranno beneficiare del contributo regionale per il social freezing, la tecnica di crioconservazione degli ovociti a scopo precauzionale. Lo ha reso noto l’ASL Foggia, che con la delibera n. 1622 del 23 settembre scorso ha approvato la graduatoria delle richieste ammesse, in seguito all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia il 3 giugno 2025.

Cos’è il social freezing

Il social freezing è un trattamento che consente alle donne di preservare i propri ovociti, in previsione di una futura gravidanza. Una possibilità che risponde al bisogno crescente di conciliare progetti personali e professionali con il desiderio di maternità, riducendo i rischi legati al calo fisiologico della fertilità con l’avanzare dell’età.

Chi poteva presentare domanda

L’avviso, legato alla deliberazione n. 730 del 26 maggio 2025, era rivolto a donne tra i 27 e i 37 anni, residenti ininterrottamente in Puglia da almeno un anno al momento della domanda e con un ISEE non superiore a 30mila euro. Dopo una proroga dei termini, le istanze potevano essere presentate fino al 4 agosto scorso.

Le risorse assegnate

La Regione Puglia ha destinato ad ASL Foggia un fondo pari a 45.832,56 euro, corrispondente al 15,28% delle risorse regionali complessive, pari a 300mila euro. La ripartizione è stata calcolata sulla base del numero di donne residenti nella provincia di Foggia nella fascia d’età indicata.

Il contributo, con un importo massimo di 3mila euro per beneficiaria, copre esclusivamente le spese sostenute e documentate per la crioconservazione degli ovociti. Restano escluse le spese farmaceutiche, quelle relative a vitto e alloggio durante il trattamento e i costi di conservazione successivi ai primi 12 mesi.

Un sostegno concreto alla maternità consapevole

L’iniziativa, parte del piano regionale per la tutela della fertilità, rappresenta un passo significativo verso un supporto concreto alle donne pugliesi che desiderano programmare con maggiore serenità il proprio percorso di maternità.

