Home // Cronaca // Traffico internazionale di droga, indagate 29 persone

DROGA Traffico internazionale di droga, indagate 29 persone

I finanzieri del comando provinciale di Lecce hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 29 persone

Fonte: ilgiorno - IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

ANSA. I finanzieri del comando provinciale di Lecce hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a 29 persone, italiane e albanesi, nelle province di Lecce, Brindisi, Roma, Firenze, Pisa, Bologna, Fermo, Ascoli Piceno, Reggio Emilia, e anche all’estero.

Gli indagati, a seguito di articolate indagini svolte anche durante il periodo pandemico, erano risultati appartenenti a quattro gruppi attivi nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti in Italie e all’estero, principalmente in Spagna e Albania.
Le indagini hanno consentito anche di effettuare numerosi sequestri per un totale di 2.677 chili di sostanze stupefacenti (cocaina, eroina, hashish, marijuana), circa cinque litri di olio di hashish, 192mila euro e 16 auto.

