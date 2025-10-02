Edizione n° 5841

Home // Manfredonia // Vieste celebra il 41° Trofeo S. Antonio – Memorial Prof. Michele Notarangelo

TROFEO Vieste celebra il 41° Trofeo S. Antonio – Memorial Prof. Michele Notarangelo

L’evento porterà in città il meglio del ciclismo CSI, rappresentando anche l’assegnazione del titolo regionale su strada

Vieste celebra il 41° Trofeo S. Antonio – Memorial Prof. Michele Notarangelo

41° Trofeo S. Antonio – Memorial Prof. Michele Notarangelo - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Vieste

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2025
Manfredonia // Sport //

Domenica 5 ottobre 2025, Vieste ospiterà la 41ª edizione del Trofeo di Sant’Antonio, dedicato alla memoria del Prof. Michele Notarangelo. L’evento porterà in città il meglio del ciclismo CSI, rappresentando anche l’assegnazione del titolo regionale su strada e fungendo da prova conclusiva dei circuiti Bike Tour Puglia e Challenge CSI Daunia Tour.

La partenza è prevista alle 9:30 dal Lungomare Europa, nei pressi del Lido La Bussola. In palio premi speciali che valorizzano le tradizioni locali e i simboli del territorio, tra cui modellini artigianali di trabucchi pugliesi e eccellenze gastronomiche.

Un appuntamento che unisce sport, cultura e comunità, consolidando Vieste come punto di riferimento per il ciclismo pugliese e nazionale.

Lo riporta retegargano.it.

