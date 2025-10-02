Domenica 5 ottobre 2025, Vieste ospiterà la 41ª edizione del Trofeo di Sant’Antonio, dedicato alla memoria del Prof. Michele Notarangelo. L’evento porterà in città il meglio del ciclismo CSI, rappresentando anche l’assegnazione del titolo regionale su strada e fungendo da prova conclusiva dei circuiti Bike Tour Puglia e Challenge CSI Daunia Tour.

La partenza è prevista alle 9:30 dal Lungomare Europa, nei pressi del Lido La Bussola. In palio premi speciali che valorizzano le tradizioni locali e i simboli del territorio, tra cui modellini artigianali di trabucchi pugliesi e eccellenze gastronomiche.

Un appuntamento che unisce sport, cultura e comunità, consolidando Vieste come punto di riferimento per il ciclismo pugliese e nazionale.

Lo riporta retegargano.it.