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Home // Bari // 8° Masterclass Uroginecologia femminile 2026 a Bari. Tutte le info

MASTERCLASS UROGINECOLOGIA 8° Masterclass Uroginecologia femminile 2026 a Bari. Tutte le info

Si terrà a Bari il 2 e il 3 ottobre 2026 presso il Mövenpick Hotel, l’8ª Masterclass di Uroginecologia femminile 2026

foto Prof. Giuseppe Carrieri
AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Bari // Foggia //

Foggia 1 ottobre 2026. Si terrà a Bari il 2 e il 3 ottobre 2026 presso il Mövenpick Hotel, l’8ª Masterclass di Uroginecologia femminile 2026, evento scientifico presieduto dal Prof. Giuseppe Carrieri, Presidente della SIU, Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Foggia e Direttore del Dipartimento di Urologia Universitaria del Policlinico Foggia, e dal Prof. Luigi Cormio, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Urologia dell’Ospedale Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, e dedicato alle più attuali problematiche funzionali e chirurgiche del pavimento pelvico femminile. La Segreteria Scientifica del Convegno è costituita dal Dirigente Medico Dott. Nicola D’Altilia e dal Medico in Formazione Specialistica Dott.ssa Beatrice Martino della Struttura Complessa Universitaria del Policlinico Foggia.

La Masterclass di Uroginecologia è ormai un appuntamento di riferimento per urologi e ginecologi, nato dalla necessità di un approccio sempre più integrato e personalizzato alla donna. Prolasso degli organi pelvici, incontinenza e ritenzione urinaria, infezioni e disturbi funzionali rappresentano infatti condizioni nelle quali competenze urologiche e ginecologiche devono necessariamente convergere.

foto Prof. Luigi Cormio
foto Prof. Luigi Cormio

Elemento di particolare rilievo dell’edizione 2026 sarà la chirurgia robotica in diretta dall’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti. La chirurgia del prolasso sarà protagonista con interventi di colposacropessia robotica eseguiti utilizzando tre differenti piattaforme: da Vinci XI Multiport, da Vinci Single Port (SP) e HUGO RAS Multiport. Un’occasione di particolare valore scientifico e didattico, che consentirà di osservare e confrontare direttamente differenti tecnologie robotiche applicate alla medesima chirurgia ricostruttiva, evidenziandone peculiarità tecniche e possibilità di personalizzazione dell’approccio chirurgico.

La Masterclass offrirà, inoltre, uno sguardo più ampio sulle patologie che caratterizzano l’uroginecologia moderna e che incidono profondamente sulla quotidianità e sulla qualità di vita della donna. Si parlerà di incontinenza urinaria femminile, dalla prevenzione alle più moderne soluzioni mini-invasive, come minisling e bulking agents, ma anche di salute intima e sessualità, aspetti sempre più centrali nella valutazione dei risultati delle terapie. Ci sarà, uno spazio dedicato alle infezioni urinarie ricorrenti, al rapporto emergente tra dolore pelvico cronico e microbioma e alla neuro-urologia, con particolare attenzione alla neuromodulazione sacrale.

Il programma è ricco di esperti nazionali ed internazionali che unisce chirurgia, innovazione e medicina funzionale, con l’obiettivo di guardare non soltanto alla correzione della patologia, ma al recupero della funzione, del benessere e della qualità di vita della donna.

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