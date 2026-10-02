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MANFREDONIA ANACI FOGGIA A Manfredonia il corso di formazione di Anaci Foggia su sicurezza e innovazione

Sicurezza strutturale, gestione delle emergenze, transizione energetica, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare saranno al centro della giornata

Edilizia

A Manfredonia il corso di formazione di Anaci Foggia su sicurezza e innovazione - Fonte Immagine non riferita al testo: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Eventi // Manfredonia //

Sicurezza strutturale, gestione delle emergenze, transizione energetica, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare saranno al centro della giornata conclusiva del corso di formazione periodica organizzato da Anaci Foggia, in programma il prossimo 3 ottobre a Manfredonia.

L’incontro sarà dedicato alla piena conoscenza del fabbricato da parte dell’amministratore condominiale e rappresenterà un’occasione di approfondimento sulle competenze sempre più articolate richieste a chi opera nella gestione degli immobili.

Ad aprire i lavori sarà Mauro Basile, con una relazione dedicata all’esperienza dell’amministratore nella gestione delle emergenze che possono coinvolgere edifici e comunità condominiali.

A seguire, Edoardo Riccio, direttore del Centro Studi Nazionale Anaci, affronterà il tema della ricostruzione degli edifici, soffermandosi sul ruolo dell’amministratore nelle diverse fasi del processo.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza del patrimonio edilizio. Maurizio Grassi analizzerà il rapporto tra condizioni degli edifici e rischio sismico, un tema di particolare rilevanza in un Paese caratterizzato da un patrimonio immobiliare in molti casi datato e che necessita di attività di monitoraggio e adeguamento.

Il programma proseguirà con uno sguardo alle prospettive della gestione condominiale. Davide Vitali interverrà sul futuro energetico del condominio, mentre Francesco Burrelli, presidente nazionale Anaci, approfondirà il tema degli smart building e dell’evoluzione verso edifici sempre più connessi, intelligenti e sostenibili.

Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Pazonzi, tesoriere nazionale Anaci, che proporrà una riflessione su sostenibilità, fiscalità e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

L’appuntamento intende così mettere a fuoco il progressivo ampliamento delle responsabilità dell’amministratore condominiale, chiamato a integrare competenze legate alla sicurezza, all’efficienza energetica, all’innovazione e alla tutela del valore degli immobili nel tempo.

Lo riporta quotidianodelcondominio.it.

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