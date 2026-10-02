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Home // Economia // Gino Lisa, i dati premiano Aeroitalia: raddoppio su Linate, terza frequenza per Torino

FOGGIA AEROITALIA Gino Lisa, i dati premiano Aeroitalia: raddoppio su Linate, terza frequenza per Torino

L’analisi dei valori evidenzia infatti risultati significativi sui collegamenti con Milano Linate, Torino e Bergamo e indica possibili margini di sviluppo per le tre rotte

Aeroporto di Foggia

Aeroporto di Foggia, i dati premiano Aeroitalia: raddoppio su Linate, terza frequenza per Torino

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Economia // Foggia //

I dati relativi al coefficiente di riempimento (Load Factor) delle rotte operate da Aeroitalia al “Gino Lisa” restituiscono il quadro di un aeroporto con una domanda concreta da parte dei passeggeri della Capitanata e dei territori limitrofi. L’analisi dei valori, confrontati con le statistiche di Assaeroporti e Aeroporti 2030, evidenzia infatti risultati significativi sui collegamenti con Milano Linate, Torino e Bergamo e indica possibili margini di sviluppo per le tre rotte.

I numeri delle rotte Aeroitalia

Dall’avvio dei singoli collegamenti, i dati complessivi registrati sono i seguenti:

  • Milano Linate, attivo dal 12 gennaio 2026: Foggia-Linate 66,25%, Linate-Foggia 66,56%;
  • Torino, attivo dal 3 novembre 2025: Foggia-Torino 59,14%, Torino-Foggia 57,09%;
  • Bergamo, attivo dal 1° giugno 2026: Foggia-Bergamo 53,93%, Bergamo-Foggia 50,52%.

Un elemento che emerge dall’analisi riguarda inoltre la differenza tra i flussi in partenza e quelli in arrivo: i voli da Foggia registrano percentuali di riempimento superiori rispetto ai collegamenti di ritorno. Una delle possibili conseguenze è la difficoltà, per alcuni passeggeri, di individuare un volo di rientro compatibile con le proprie esigenze, soprattutto nel caso di trasferte di lavoro o viaggi con ritorno nella stessa giornata.

Milano Linate, l’ipotesi del secondo volo quotidiano

Il collegamento con Milano Linate supera il 66% di riempimento, con valori pressoché identici nelle due direzioni. Secondo l’analisi, l’attuale programmazione con una sola frequenza giornaliera potrebbe rappresentare un limite rispetto alla domanda potenziale.

La proposta indicata è quella di introdurre una seconda rotazione quotidiana, con un volo al mattino e uno alla sera. Una maggiore frequenza consentirebbe di intercettare una parte della domanda attualmente non soddisfatta e, soprattutto, permetterebbe di organizzare più facilmente trasferte di lavoro o viaggi a Milano con rientro nella stessa giornata, evitando il pernottamento fuori sede.

Torino, la richiesta di una terza frequenza

Anche il collegamento con Torino si mantiene vicino al 60% di riempimento, nonostante l’attuale programmazione preveda due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

L’ipotesi indicata per rafforzare la rotta è l’introduzione di una terza frequenza il mercoledì, così da rendere il collegamento trisettimanale e aumentare le possibilità di utilizzo per chi si sposta per motivi professionali o familiari.

Bergamo, margini di crescita anche sul mercato low cost

Il collegamento con Bergamo, attivo dal giugno scorso e programmato il martedì e la domenica, ha registrato un Load Factor superiore al 50% in entrambe le direzioni.

Il dato viene letto come un segnale della domanda esistente verso la Lombardia e, allo stesso tempo, come un’opportunità per ampliare il bacino di utenza del “Gino Lisa”. Tra le ipotesi avanzate c’è quella di rivedere gli orari del collegamento, rendendoli più funzionali sia ai passeggeri diretti a Milano e in Lombardia sia a chi cerca collegamenti aerei con una maggiore convenienza economica.

Il futuro del “Gino Lisa” passa dal potenziamento delle rotte

L’analisi dei dati punta dunque su tre direttrici di sviluppo: il raddoppio giornaliero del collegamento con Linate, la terza frequenza settimanale per Torino e il potenziamento operativo della rotta per Bergamo.

L’obiettivo indicato è trasformare i risultati ottenuti dalle rotte Aeroitalia in una base per un ulteriore sviluppo del traffico passeggeri dello scalo foggiano, intercettando sia la domanda legata agli spostamenti di lavoro e familiari sia quella del mercato low cost.

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