Anna Barengo è morta a 38 anni, dopo una malattia durata circa due anni e mezzo. Residente a Panarella, si è spenta martedì mattina all’ospedale di Adria, dove era stata accompagnata durante la notte. Lascia il marito Fabio Ferro e tre figli.

Originaria di Lendinara, Anna viveva da molti anni nel Delta. Con Fabio aveva costruito una storia iniziata quando erano entrambi giovanissimi: si erano conosciuti a Rosolina Mare, quando lei aveva appena 17 anni. Da quell’incontro erano trascorsi più di vent’anni, segnati dalla nascita dei loro tre bambini.

La diagnosi era arrivata dopo la nascita della terza figlia. Il tumore, già in fase avanzata, aveva richiesto un intervento chirurgico e numerose terapie. Nel tentativo di trovare nuove possibilità di cura, la famiglia si era rivolta anche a strutture specializzate di Padova e Milano.

Nonostante i trattamenti, le condizioni di Anna erano progressivamente peggiorate. Durante la malattia aveva continuato a dedicarsi alla vita quotidiana, cercando soprattutto di mantenere la propria presenza accanto ai figli. I bambini erano rimasti al centro delle sue attenzioni anche nei momenti più difficili.

Negli ultimi giorni Anna era rimasta nella sua abitazione, circondata dai familiari. Poi il peggioramento delle condizioni aveva reso necessario il trasferimento all’ospedale di Adria, dove è morta nella mattinata di martedì. Lo riporta leggo.it