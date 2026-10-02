Antonio Giannelli lascia Cremona per assumere le funzioni di prefetto di Foggia. La destinazione emerge dai movimenti dei prefetti diffusi dal Viminale, come riportato da La Provincia di Cremona. Resta da definire la data dell’insediamento.

Per Giannelli si chiude un’esperienza iniziata nell’ottobre 2024 e si apre un incarico in un territorio complesso, dove il contrasto alla criminalità e la tutela della sicurezza rappresentano questioni centrali per l’attività delle istituzioni.

A Cremona, il suo mandato si è sviluppato lungo due direttrici: il coordinamento degli apparati dello Stato e il dialogo con la comunità. Accanto agli interventi per l’ordine pubblico, il prefetto ha promosso una maggiore apertura del Palazzo del Governo, accogliendo scuole, cittadini e associazioni e rendendo la Prefettura un luogo di incontro con il territorio.

Sul fronte della sicurezza, l’attività del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha affrontato la devianza minorile, il controllo delle aree urbane interessate da degrado e allarme sociale, il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia locale e la violenza contro le donne.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai giovani. Attraverso iniziative nelle scuole, Giannelli ha posto al centro la Costituzione e l’educazione civica, favorendo la conoscenza dei diritti, dei doveri e del ruolo delle istituzioni nella vita quotidiana.

Il passaggio a Foggia porta ora questa esperienza in una provincia di quasi 600 mila abitanti. Secondo la classifica del Sole 24 Ore citata dal quotidiano cremonese, Foggia è il primo capoluogo pugliese per indice di criminalità e si colloca al ventiseiesimo posto nazionale: un quadro che evidenzia l’impegno richiesto dal nuovo incarico. Fonte: La Provincia di Cremona.