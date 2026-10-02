La Giunta regionale ha designato Luisa Torsi alla presidenza del Consiglio di amministrazione di ARTI, l’Agenzia regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione. A completare il Cda saranno Domenico Nisi e Giovanna Verroca.

Le nomine si inseriscono nel percorso di rinnovamento degli organi dell’Agenzia, avviato attraverso un avviso pubblico per la raccolta delle candidature, al quale sono pervenute complessivamente 179 istanze, di cui 167 ammissibili.

ARTI svolge un ruolo strategico a supporto delle politiche regionali per lo sviluppo economico, l’istruzione, la formazione, il lavoro e il trasferimento tecnologico. Tra le sue principali finalità figurano il rafforzamento della competitività del sistema produttivo pugliese, il sostegno alla ricerca scientifica e la valorizzazione dei risultati della ricerca, favorendo il collegamento tra conoscenza, innovazione e imprese.

Gli incarichi avranno durata triennale, con possibilità di rinnovo per una sola volta, e non potranno comunque superare la durata della consiliatura regionale.

Luisa Torsi

Professoressa ordinaria di Chimica Analitica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Laureata in Fisica nel 1989 e dottore di ricerca in Chimica nel 1993, ha svolto attività di ricerca presso i Bell Laboratories negli Stati Uniti, affermandosi a livello internazionale nel campo dei sensori bioelettronici e delle tecnologie per la diagnostica innovativa. Accademica dei Lincei, ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti scientifici internazionali, tra cui la Medaglia Wilhelm Exner nel 2021 e il Premio Presidente della Repubblica dell’Accademia Nazionale dei Lincei nel 2023. È autrice di quasi 300 pubblicazioni scientifiche e co-inventrice di 14 brevetti. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi scientifici e istituzionali, contribuendo allo sviluppo della ricerca, dell’innovazione tecnologica e del trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo.

Domenico Nisi

Laureato in Scienze politiche, indirizzo politico-amministrativo, vanta una lunga esperienza amministrativa e istituzionale: è stato sindaco di Noci dal 2013 al 2023. Ha maturato esperienze professionali presso il Ministero dell’Ambiente e il Ministero delle Politiche agricole e forestali, oltre a ricoprire incarichi di responsabilità nel settore privato, in particolare negli ambiti degli appalti, degli affari legali e della sicurezza sul lavoro. È attualmente responsabile degli uffici Ambiente e Sicurezza sul lavoro e Brevetti presso Sereco S.r.l. Impegnato nel volontariato e nella cooperazione internazionale, è fondatore dell’associazione “Milioni di Promesse”, attiva nel sostegno a interventi di cooperazione nella Repubblica Democratica del Congo.

Giovanna Verroca

Avvocata dal 2003, ha svolto attività professionale prevalentemente nell’ambito del diritto commerciale e societario, assistendo imprese italiane ed estere nei rapporti contrattuali e nelle operazioni commerciali. Ha maturato una consolidata esperienza anche nel contenzioso civile, con competenze in materia contrattuale, recupero crediti, diritto bancario e assicurativo. Nel corso della sua attività ha collaborato con primari studi legali nazionali e partecipato a iniziative di aggiornamento professionale. Esperta nella governance di enti e organismi.

Da maggio 2023 è presidente del Consiglio di amministrazione dell’A.s.p. Regina Margherita di Barletta.