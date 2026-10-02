Il Tribunale civile di Bari ha dichiarato estinto il procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della SSC Bari, società della famiglia De Laurentiis, dopo la rinuncia della Procura alla richiesta di apertura della procedura fallimentare presentata lo scorso 7 luglio.

La decisione è stata assunta dalla sezione Procedure concorsuali e crisi d’impresa del Tribunale, a seguito della rinuncia formalizzata dalla Procura.

Nell’atto, gli inquirenti hanno evidenziato che il documento di sostegno finanziario della società, datato 24 settembre 2026, “recepisce, nella sostanza e nella forma, le condizioni indicate dall’Ufficio” e che “la continuità aziendale risulta ora presidiata in funzione della tutela del ceto creditorio”.

Nel procedimento concorsuale, il club è stato assistito dagli avvocati Ugo Patroni Griffi e Mattia Grassani.

Sul fronte penale, gli inquirenti Ciro Angelillis e Milto De Nozza, aggiunti della Procura guidata da Roberto Rossi, chiederanno ora l’archiviazione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta contestata inizialmente a Luigi e Aurelio De Laurentiis.

Luigi De Laurentiis è amministratore unico della SSC Bari, mentre Aurelio De Laurentiis è presidente del consiglio di amministrazione del Napoli e legale rappresentante della Filmauro.

L’inchiesta penale, tuttavia, proseguirà per l’ipotesi di falso in bilancio e si trova ancora nella fase delle indagini.

Nel procedimento, i De Laurentiis sono difesi dagli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Gino Fabio Fulgeri.

Lo riporta ansa.it.