Edizione n° 6206

BALLON D'ESSAI

CONCESSIONI BALNEARI // Concessioni balneari, gare entro giugno 2027 e affidamenti da 5 a 20 anni
1 Ottobre 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

FOGGIA FABBROCINI // Foggia, Alfredo Fabbrocini sarà il nuovo questore. E’ un ritorno
1 Ottobre 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Bari, chiusa la procedura fallimentare: si va verso l’archiviazione della bancarotta

BARI BANCAROTTA Bari, chiusa la procedura fallimentare: si va verso l’archiviazione della bancarotta

Il Tribunale civile di Bari ha dichiarato estinto il procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della SSC Bari

Luigi e Aurelio De Laurentiis

Bari, chiusa la procedura fallimentare: si va verso l’archiviazione della bancarotta - Fonte Immagine: goal.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Bari // Focus //

Il Tribunale civile di Bari ha dichiarato estinto il procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della SSC Bari, società della famiglia De Laurentiis, dopo la rinuncia della Procura alla richiesta di apertura della procedura fallimentare presentata lo scorso 7 luglio.

La decisione è stata assunta dalla sezione Procedure concorsuali e crisi d’impresa del Tribunale, a seguito della rinuncia formalizzata dalla Procura.

Nell’atto, gli inquirenti hanno evidenziato che il documento di sostegno finanziario della società, datato 24 settembre 2026, “recepisce, nella sostanza e nella forma, le condizioni indicate dall’Ufficio” e che “la continuità aziendale risulta ora presidiata in funzione della tutela del ceto creditorio”.

Nel procedimento concorsuale, il club è stato assistito dagli avvocati Ugo Patroni Griffi e Mattia Grassani.

Sul fronte penale, gli inquirenti Ciro Angelillis e Milto De Nozza, aggiunti della Procura guidata da Roberto Rossi, chiederanno ora l’archiviazione dell’ipotesi di bancarotta fraudolenta contestata inizialmente a Luigi e Aurelio De Laurentiis.

Luigi De Laurentiis è amministratore unico della SSC Bari, mentre Aurelio De Laurentiis è presidente del consiglio di amministrazione del Napoli e legale rappresentante della Filmauro.

L’inchiesta penale, tuttavia, proseguirà per l’ipotesi di falso in bilancio e si trova ancora nella fase delle indagini.

Nel procedimento, i De Laurentiis sono difesi dagli avvocati Roberto Eustachio Sisto e Gino Fabio Fulgeri.

Lo riporta ansa.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO