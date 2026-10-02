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BARI RANUCCI Bari, sorpresa al convegno sulla Rai: arriva Sigfrido Ranucci

Applausi e sorpresa questa mattina nella sala consiliare del Comune di Bari per l'arrivo di Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report

Sigfrido Ranucci

Bari, sorpresa al convegno sulla Rai: arriva Sigfrido Ranucci - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Attualità // Bari //

Applausi e sorpresa questa mattina nella sala consiliare del Comune di Bari per l’arrivo di Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report, ospite inatteso dell’evento “C’era una volta la Rai”.

La tavola rotonda, moderata dal giornalista Duilio Giammaria, ha visto la partecipazione della senatrice Barbara Floridia (M5s). Ranucci è stato accolto da un lungo applauso da parte dei presenti.

Il giornalista, pur prendendo parte all’iniziativa, non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa.

Nel corso dell’incontro, Floridia ha rivolto parole di vicinanza a Ranucci, definendolo “un giornalista di alto spessore” e aggiungendo di voler rivolgere a lui “un abbraccio per ciò che sta umanamente passando”.

La senatrice ha quindi criticato la gestione delle vicende che hanno riguardato la Rai: “Le cose in Rai dovevano essere gestite in maniera completamente diversa e non è legittimo quel che è accaduto”, ha dichiarato.

Lo riporta ansa.it.

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